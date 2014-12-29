沪售后公房物业费再调整 每平米建筑面积合计0.8元

东方网记者于量12月29日报道：继2012年、2013年两次调整后，上海售后公房物业服务收费标准迎来第三次调整。根据新标准，公有住宅售后管理费、保洁费和保安费每月每平方米建筑面积合计为0.80元。

经上海市政府批准，上海售后公房物业服务费收费标准从本月26日起进行第三次调整。与去年有所不同，为实现公有住宅售后与商品房住宅物业服务收费计算方式并轨，此次调整后的公有住宅售后管理费、保洁费和保安费均按房屋建筑面积计费，管理费为每月每平方米建筑面积0.18元，保洁费为每月每平方米建筑面积0.26元，保安费为每月每平方米建筑面积0.36元，三项合计为0.80元。

举例来说，根据新标准，以建筑面积54平方米的多层中套住宅房屋为例，2013年收费标准为每月33元，调整后的收费标准为每月43.2元，相较2013年标准增加10.2元。

此外，配备电梯的住宅电梯、水泵运行费每月每平方米建筑面积为0.55元。其中，房屋业主直接支付0.15元，从公有住宅售后维修资金中列支0.40元。绿化养护和共用部位、共用设施（除配备电梯住宅的电梯和水泵外）日常运行、保养、维修等物业服务费用均在公有住宅售后维修资金中列支。

值得注意的是，调整后的新标准规定，自明年9月1日起，公有住宅售后维修资金将仅用于维修，不再列支物业服务费相关费用。绿化养护和共用部位、设备设施的日常运行、保养、维修等费用的收费标准将由业主大会与物业服务企业协商确定。

关于调整的具体程序，已组建业主大会的小区由业主委员会或业主大会与物业服务企业根据《关于调整公有住宅售后小区物业服务收费标准的通知》和《上海市公有住宅售后小区物业服务标准》协商确定，并在小区内予以公告后施行。物业服务标准超出《上海市公有住宅售后小区物业服务标准》的，相关费用的收费标准可根据实际情况予以相应提高，调整后的物业服务费标准应当经业主大会表决同意后施行。

对于未组建业主大会的小区，物业服务企业应当根据《关于调整公有住宅售后小区物业服务收费标准的通知》确定物业服务收费标准，并在小区内公示七日后施行。公示期间，物业服务企业应当对业主提出的疑问进行解释说明；业主仍有异议的，物业所在地房管办事处应会同居委做好协调解释工作。

据上海市房管部门介绍，此次公有住宅售后物业服务收费标准的调整，涉及上海全市4500余个小区、180多万居民。调整旨在推进物业服务收费的市场化，实现物业服务收费与物业服务成本基本持平；同时，推进公有住宅售后物业服务与商品房物业服务收费的并轨。

据悉，上海公有住宅售后物业服务费收费标准是1996年确定的，10多年以来，劳动力成本持续上升，水、电等能耗和维修材料费用不断上涨，导致物业服务成本逐年上升，公有住宅售后小区物业服务企业经营普遍亏损。部分小区服务标准降低，物业服务得不到正常维持。为此，2012年和2013年上海先后两次对这一收费标准进行了调整，但仍与物业服务成本有一定差距。