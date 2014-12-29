全国首个"快递医疗"公益项目在杭州启动

东方网通讯员吴星12月29日报道：由“宅医送”全国公益联盟、大众出租车雷锋车队、杭州江城骨科医院联合发起的全国“快递医疗”公益项目在杭州启动。该公益项目，对于眼下轻微骨创伤患者就医打车难、120急救资源紧缺等问题，或将起到缓解和补充作用。

打车软件抢客战，老人病患打车难

将近一年的“打车软件大战”在硝烟弥漫中尘埃落定，间接的强化了人们电话叫车这一生活习惯。但这看似便捷的叫车背后，却有不少人感觉到，如今在街头招手打车似乎比以往更困难了。

市民乱叫急救车，应急资源盼补充

120是保障城市居民生命安全最基础的公共举措之一，但近年来北京、重庆、长春、石家庄等多个一线或省会城市相继出现120急救车不够用的尬尴局面，调查表明，叫车电话中竟有20-30%属于叫错急救车，这还是去除一些恶作剧和酒醉叫车等骚扰电话统计数字。

很多市民在拨打120急救电话时，要么是因为着急没有说清楚病情，要么是患者和家属出于私心，为了让医生赶紧到现场而夸大病情，小病当大病报、慢病当急病报。从表面上看这仅仅是滥用急救资源，只不过是多打了一次电话，急救人员白跑了一趟，但很可能就是因为这个电话，就占用了其他病人宝贵的救助时间。另外，竟然还有人故意打电话测急救车反应速度，或者打进电话找120指挥中心接线员聊天，甚至有些酒醉年轻人竟拿120急救热线玩起了“真心话大冒险”，这些乱占用急救资源的行为，都不可避免的造成了应急型医疗输送资源的紧张。

“快递医疗”新模式，的哥、医院献爱心

城市交通压力愈发紧张，即使拨打了120急救电话，急救通道也会因为路道塞车堵车而非一路绿灯，“打车难”、“120急救资源紧缺”已成市民出行尤其是就医的普遍难题，越来越多的城市120救援纷纷告急，“应急型”医疗输送问题逐渐引发全社会关注。此次启动的“快递医疗”公益项目，则是在对江浙沪三地城市医疗现状充分调研的基础上，由宅医送全国公益联盟、杭州大众出租车雷锋车队和杭州江城骨科医院率先发起的，这种形式在国内尚属首次。

在“快递医疗”公益项目启动现场，杭州江城骨科医院的医生还对出租车司机和多名志愿者进行了应急救护知识科普与培训，而驾驶员也普遍认为，了解掌握一些基本的急救注意事项，对于接送轻微骨创伤患者入出院都很有帮助。