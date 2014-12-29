小小铝扣板占领上海大市场 推广昕柯经验

东方网通讯员梅玉平12月29日报道：一家名不经传的小公司从事着别家企业不愿干的活，靠质量靠服务赢得信誉，为上海著名的博物馆、高档宾馆、地铁站点以及大专院校承装集成铝合金扣板吊顶、墙面等工程，坚持15年不离不弃在上海站稳脚跟。目前正在拓展外省市和海外市场，成为了行业中的小巨人。最近上海有关部门正在总结推广以小小铝扣板占领大市场的上海昕柯实业有限公司的经验。

15年前，刚来上海的创业人黄业江带着夫人和三位小兄弟身揣1000元来到上海。乍来初到两眼一抹黑。因没有一技之长，只能在建筑工地上辛苦地打工，每天推着沉重的翻斗车在工地上奔跑着。为了挣钱，不管什么样的累活、脏活都来者不拒，甚至有时候一天要打上几份工。

一次偶然的机会他来到一家五金店打工。从最基础的送货开始。靠着踏实、肯学又勇于开拓创新和坚韧不拔的精神，对建材五金器件相关产品慢慢熟悉了，对五金销售模式和供货渠道有了相应的了解和认识。

在一位好心人介绍下，开始做起了装潢材料代理生意。五年后凭着诚信、热情和结识的人脉，黄业江用东拼西凑的资金在徐汇区一家大卖场里开出了一五金店门面，仅有2平方，但毕竟是自己创业的开始。最初的生意，并没有想象中的那么简单和顺利。接到订单后，黄业江本人踩着人力三轮车送货，不管多高楼层都送到客户家里。除了五金店，黄业江也涉及其他方面的业务。1999年，他向亲朋好友借很多钱投到一笔木材生意，因错信朋友资金没有及时回笼，反而背起来沉重的负担。而这段时间，他太太又怀孕在身，无法支付住院费用，跌入了事业低谷。

失败的经历并没有吓退黄业江走出一片天地的梦想。在沉重的压力刺激下，多渠道做代理生意终于步出困境，门店生意越来越大。期间，在与客户打交道时，发现了铝合金扣板的商机，开始转型瞄准该市场，家装和工程客户资源多元化，使门面不断扩大，从原先的2平方扩大到20平方，再到40平方。到现在为止，已有4家门店，并成立了营销、装饰、设计、施工安装于一体的工程有限公司。专业承接各种家居环境、公寓、别墅等集成吊顶。业务内容涉及工程项目各种异型铝单板、格栅、挂片、方通、型材、等家装吊顶、照明、换气、灯暖等多个领域。为上海博物馆、地铁车站、五星级宾馆、纪念馆、绿地集团商业广场、远大集团电力学院、旅游标志性建筑配套施工。

今年在拓展市场中还应用互联网打开产品销路并扩大企业影响。最近他们公司瞄准了国内二、三线城市，了解到当地基础设施建设正在飞速发展的态势，提出了“站稳上海市场，积极发展两翼”的战略，将部分精力调整到二三线城市的市场资源配置上，不断创新推出新品，并申请原创产品的知识产权。

此外还积极涉猎互联网经济，公司电子商务不断推出新品信息。引起了百度、360搜索引擎平台重视，通过互联网企业与客户接触，大量收集客户的数据与信息，及时跟踪做好售前售后服务。短短10年，从3名员工现已发展到一家母体公司全国7家子公司，提供500多个工作岗位，靠诚信、靠质量、靠服务赢得了口碑闯出一片新天地。