"最大"国家会展中心月底竣工 展厅间步行最多10分钟

图片说明：地处大虹桥的上海国家会展中心全景。上海现代建筑设计（集团）有限公司 图

东方网12月29日消息：世界最大会展综合体——国家会展中心将于月底全部竣工，投入运营。

昨日，记者探秘这座地处大虹桥区域的“巨无霸”会展中心，室内展览总面积达40万平方米，分A、B、C、D馆。通过会展大道，从C馆到达对面的A馆，只需10分钟。另设专用的货车通道，内部交通因而更加便捷。

四片叶子对应四个展馆

国家会展中心项目由商务部和上海市政府联合共建，由中建安装工程有限公司（简称“中建安装”）与上海建工施工。

从空中俯瞰上海国家会展中心，其建筑整体呈四叶草造型，非常优雅。中建安装相关负责人介绍，整个会展中心有A、B、C、D四大部分，四叶草的每个“叶片”下都有一个展馆。

A、B两馆已于6月底交付，并于10月中旬举行了首个展览：“中国国际汽车商品交易会”。

四叶草形的国家会展中心给人留下最大印象是“大”。据工作人员介绍，上海国家会展中心占地面积86万平方米，总建筑面积达147万平方米，相当于上海中心建筑面积的2.5倍。其中，室内展览总面积达40万平方米，还有10万平方米的室外展区，展区面积是浦东新国际展览中心的2倍。

在4个展馆中共布置了13个大展厅2.88万平方米和3个小展厅，大展厅面积相同，均为2.88万平方米，小展厅面积近1万平方米。13个展厅的总面积相当于52个足球场。

中建安装相关负责人透露，国家会展中心首次实现了室内大面积展厅“无柱化”，“该设计方便大型工业设备或机械类的展览，布展灵活性更好。”

展厅采用最新防火技术

国家会展中心由展览场馆、配套商业中心、配套办公楼和配套酒店四大部分构成。工作人员介绍，除了众多的展厅，上海国家会展中心还设商业中心、办公设施和五星级酒店。

配套商业中心位于建筑中央位置，与各展厅相连，也可通过地铁直达，配备会议室、贵宾室、咨询台等展会服务设施，又含餐饮、休闲娱乐、展示营销等功能。

三栋办公楼和一座五星级酒店分别位于国家会展中心四片叶子的尖端部位。

在如此庞大的会展中心内，观众与工作人员如何在各个展厅或其他功能区之间穿梭往来呢？布展运送货物装备的车辆又如何进出？工作人员介绍，专门设计的汽车通道及供步行的会展大道能解决上述问题。

会展大道是国家会展中心的独特设计，通过位于8米标高的会展大道联成一体，各类人群可便捷地穿越展览、商业、办公楼、酒店等场所。记者现场体验了一下，从四叶草形展馆的C馆穿过中部商业中心，到达对面的A馆，约需10分钟。此外，展馆设有专门的货车通道，车辆从馆外匝道通向上层展馆，布展车辆可以直接开进去，直达展厅。

国家会展中心还采用多项最新技术，包括高大场馆送风技术、展厅高大空间机电安装的升降式高空作业平台技术，以及防火隔离带技术等。