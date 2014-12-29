复旦四百校友重温"80年代" 重读《黄梅雨季》等诗歌

图片说明：前晚，复旦校友会举办了“致青春：我们的八十年代”晚会。记者 杨博

东方网12月29日消息：每次从国外回来，FT中文网总编辑、复旦80级新闻系张力奋都要骑上一辆自行车到复旦校园转转。

虽然毕业多年，上个世纪80年代复旦的味道和他那选用黑色封面来庆祝校庆的故事仍令他难以忘怀。“我当时主编校园杂志《复旦风》，想做一次黑色的封面。谢希德校长只问了我一句话：为什么要用黑色？我说黑色代表了FASHION，黑色代表了永恒。校长就同意了，印了两万本。”

不仅是尊重学生、尊重独立，追求创新和信仰同样是那个时代的味道。12月27日晚，由复旦大学校友会主办的“致青春：我们的八十年代”主题晚会中，400多人通过演讲、读诗歌、合唱等方式重温上世纪80年代的记忆。

40多名校友合唱校歌

“重回上世纪80年代，每个毛孔都舒张开来，充满了兴奋。”合唱节目的领唱之一、复旦大学87级中文系刘艺谈及自己的感受时称。

主题晚会借位于国顺路的上海开放大学的场地举办。当晚，戴着统一的红围巾、身穿蓝色校名服的40多名复旦大学校友合唱团亮相时，把上世纪80年代主题晚会的气氛推向了最高潮。合唱团演唱了《让世界充满爱》和摇滚版的《复旦大学校歌》。

而在“TED演讲”与“文艺表演”的跨界融合式的演出上，80年代校友讲述当年的诗社、文学社、剧社、3108讲座、社会实践、校园爱情……年轻的在校大学生们，把上世纪80年代的老歌和舞蹈融入了现代时尚味道。

“一千零一夜的卧谈会”

电脑和网络不发达的上个世纪70年代末和80年代，“卧谈会”成了大学校园里最经典的记忆。

1978年入读复旦大学历史系的著名主持人曹景行也对它充满了回忆。曹景行表示，恢复高考的复旦校园迎来年龄差异迥异的一批大学生。“我当时已经31岁了，我们班级同学的年龄最大相差14岁，”曹景行说，“晚上10点熄灯后，一个宿舍八条汉子开始天南海北地聊天，聊国家大事，聊对各类事情的看法。”

去除两百多天的假期，四年中在校园的时间就是一千多天，每间寝室八条汉子的“一千零一夜”里，充满了激烈的讨论。

朗读曾经的校园流行诗

上世纪80年代的复旦校园，诗歌是灵魂的出口。

曾经风靡中国大学校园的复旦诗社代表作之一是《黄梅雨季》，这首诗由中文系84级才子、校园诗人甘伟所创作。在晚会的现场，复旦诗歌朗诵队成员84级外文系张华校友朗诵了这首诗。甘伟则在台下聆听。

1981年复旦校庆日（5月27日），复旦诗社成立。从1981年到2014年，复旦诗社走过33个春秋，经历39位社长，带动复旦成为中国现代诗歌的重镇之一，走出一大批优秀诗人，并形成了“复旦诗群”。

在12月27日下午，复旦诗社举行了“2014复旦诗歌年会”，历任社长们在复旦诗歌图书馆里相聚了。

创始人肖水介绍，作为全国唯一的诗歌图书馆，复旦诗歌图书馆成立两年左右迅速壮大，目前已有4000余册诗歌读物收藏，并且逐步开始借阅。诗歌图书馆将在邻近3号楼内另辟新馆，新旧两馆隔花园相望。新馆除继续丰富新诗收藏外，还将开始中国古典诗词收藏。

“所有的理想都会有太阳的翅膀/所有的信仰都会有永恒的圣火/所有的心灵都会有大地的家园……终有一天当我们的头发都白了/记忆也会使我们温暖。”

这首由复旦大学新闻系校友黎瑞刚创作的诗——写在“迎接九十年代‘复旦之夜’前夜”，在晚会的最后，伴随着舞会，印在每个复旦校友的心田：站在青春的这头，向青春的那头致敬，向上世纪80年代的思辨和探索精神致敬，向理想和奋斗致敬，更向无尽的未来致敬。