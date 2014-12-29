23岁女子网购打胎药危及生命 专家强调"药流"须住院

东方网12月29日消息：一名23岁女子因服用网购的打胎药后发生剧烈腹痛，于昨日下午被紧急送入中国人民解放军第四一一医院，经过救治目前情况已稳定。

对此，医学专家指出，临床上因自行服用流产用的药物造成二次手术、细菌感染甚至大出血危及生命的患者屡见不鲜。

据该女子透露，她服用的打胎药物购自网络，该网店是由她一个姐妹介绍的，对方称用过且没问题。“当时我听客服说没有危险，他们可以电话指导，就买了，没想到吃完之后几天都一直出血，肚子阵痛得厉害，家人送到医院才知没流干净，差点大出血。”

解放军第四一一医院妇产科主任戴良图参与了整个救治过程，他表示：“药流不净，残留在宫腔里的胚胎引起了宫内感染和出血。”

戴良图表示，女性在妊娠49天内且为宫内孕，才可以采用药物进行流产，整个服药过程约3天，需严格按医嘱进行，并且流产的关键步骤即最后服用米索前列醇后必须住院。“医生观察到胎囊排出才能判定药流基本完成，而至少有10%的患者会出现药流不净的情况，需要进行手术，否则后果严重。”戴良图说。

早报记者昨日试着在百度搜索“购买打胎药”，发现17万多条出售打胎药的网站，有的网站甚至用醒目字样标明：口服药物流产简便有效无创伤，无副作用对生育没任何影响。

对此海军计划生育优生优育技术中心负责人李健表示，不在医院进行药流有极大风险。“药物流产缺点明显，包括失败率相对手术较高、出血量较大、流血时间长等，若不在医生指导下住院进行，稍有不当，有可能留下后遗症甚至危及生命。”

根据中国互联网药品交易相关规定，医疗机构不得网上销售药品，从事互联网药品交易的企业只能出售非处方药。显然，在网上出售流产用药物，甚至用医疗机构名义提供指导并不合法。李健提醒，网上购物虽便捷，但绝不适用于此类具有风险性的、应属医疗范畴的计生手术药物。

女性在妊娠49天内且为宫内孕，才可以采用药物进行流产，整个服药过程约3天，需严格按医嘱进行，并且流产的关键步骤即最后服用米索前列醇后必须住院。