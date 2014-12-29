为不受限于空客A和波音B体系 中国商飞打造"C"字体系

王震威

王震威，中国商飞上海飞机客户服务有限公司飞行训练部部长。2009年进入中国商飞客服中心飞行训练部，带领平均年龄不到30岁的团队，完成商飞国产新支线飞机ARJ21-700飞行模拟机试飞数据的采集，搭建国产大飞机飞行训练全新体系，填补了地面效应、直接模式失速这两个科目在中国试飞史上的空白。图为王震威(右)操作飞机模拟系统。

东方网12月29日消息：启动发动机、拉操纵杆,一阵轰鸣声传来，“飞机”从虹桥机场起飞爬升，几分钟之后置身蓝天白云之间。

这是中国商飞国产新支线飞机ARJ21-700飞行模拟器模拟的训练场景。按照计划， ARJ21-700即将投入商业运营，每一名飞行员都必须在飞机模拟机上完成适应训练后，再正式驾驶飞机。

模拟机从与外方开始数据协调直至最后投入训练使用，共历时5年。飞行训练部部长王震威与他的团队为其收集所有试飞数据，填补了地面效应、直接模式失速这两个科目在中国试飞史上的空白。

放弃高薪尝试挑战

“拿着空客和波音的教材，教中国飞行员如何操纵一架飞机，其实并没有成就感。”王震威以前在航空公司培训飞行员，他一直想着在教学中实现中国民航的自主理念。

年逾六旬的张方平是中国商飞返聘的老专家，他回忆说，2009年王震威想去应聘商飞，向自己征求意见，他坦率地回答，商飞待遇不如原公司，条件也很艰苦。

“我不怕苦，就想做有挑战的事。”王震威辞去东航的高薪工作，去了商飞客服中心飞行训练部，任务是为国产飞机量身定制一套飞行训练体系。

飞行训练对中国大飞机研制是空白点，王震威想从无到有创造一个C字打头(中国商飞的简称COMAC)的训练体系。他坦言，“这个门类较小，国家也没有专门的院校、专业研究这些，只能靠我们自己琢磨。”

下决心自主开发数据包

模拟机对飞行训练有多重要？王震威说，一些高危险性试飞科目并不适合在真飞机上完成。比如，飞行员如何在完全无动力的情况下飘到海面上着陆。这时就必须用模拟机代替。

ARJ21-700模拟机大约有两层楼高，可实现6个自由度的运动模拟，还能模仿国内19个机场的真实环境。

搭建飞行训练全新体系，数据包是“灵魂”。波音787数据包售价800多万美元，飞机所有的秘密都在其中。

“中国商飞如果不具备这种能力，这部分知识产权就要拱手让给国外供应商。”王震威强调，这是自己和同事们坚定决心开发数据包的原因。而数据包的采集，需要从ARJ21-700的每一次试飞中完成。在一次西安阎良试飞中，由于试飞工作紧张，白天无法采集数据，王震威就带领团队每天晚上6时多采集至凌晨4时，维持整整一周。最终他们攻克了地面效应、直接模式失速等关键风险科目，填补了这两个科目在中国试飞史上的空白。

目前，ARJ21-700模拟机已经取得C级资质，明年将取得D级，可让飞行员训练所有项目。这也将是国内首个民航客机模拟机取得D级资质。