上海轨交新添五站 13号线、16号线"冷热不均"

图片说明：昨天上午，13号线车厢内空座位很多，与热闹的16号线形成鲜明对比。记者 施培琦

东方网12月29日消息：据《青年报》报道，上海“地铁家族”中昨又添5站新成员。轨交13号线开通隆德路站、武宁路站、长寿路站，16号线开通华夏中路站和龙阳路。这5站的开通，意味着13号线和16号线都告别了只有一个车站换乘的不便。新站开通首日，青年报记者探访发现两条线路出现“一冷一热”的情况。

由于是双休日，13号线新通的3站昨天乘客并不多，大多数人上车后都能找到座位。乘客也以年轻人为主，特地来探路摸底，体验一下周一上班的新线路，算一算换乘需要多少时间。“13号线通到长寿路，方便很多。”家住江桥的罗先生在亚新生活广场上班。“以前上班坐13号线到金沙江路，走不少路换3或4号线，再在镇坪路站下车，又走不少路，换7号线，现在可以直接坐到长寿路。终于不用再频繁换乘。”

13号线新开通的虽然只有三站，但这三站作用很大，盘活了更多的换乘资源，未来武宁路站还可以换乘14号线，江桥、长风等地区的市民进入中心城区比以前更加方便了，可以“少绕很多路”。但也将进一步加大7、11号线高峰期中心区域的客流压力，昨天上午，青年报记者就看到同时段13号线车厢内空座位很多，7号线、11号线却已显拥挤。尤其是11号线，在隆德路站实现与13号线的换乘后，将出现“5站密集换乘”，即：曹杨路站换乘3、4号线，隆德路站换乘13号线，江苏路站换乘2号线，交通大学站换乘10号线，徐家汇站换乘1、9号线，高峰期这些区段的拥挤程度将比以往更甚，请乘客做好心理准备或错峰出行。

相比13号线的冷清，16号线则热闹很多，大多都是带孩子去野生动物园的家长们。孔女士一家昨天背着帐篷特地去了滴水湖。“以前换乘太麻烦了，像我们大华的居民，必须得乘7号线到肇嘉浜路换9号线再到徐家汇换11号线，3次换乘后，才能乘上16号线，现在7号线可以直接换乘了。去野生动物园和滴水湖方便很多。”

“16号线新站点开通后，预计龙阳路平时客流为4万人次，节假日、周末的客流为6-8万人次。”16号线相关工作人员说，16号线途经新场古镇、野生动物园、滴水湖等景区，或将成为市民节假日休闲游的首选出行方式之一。未来16号线很有可能出现即使周末也无法喘气休息，长时间大客流的可能。”