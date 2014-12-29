李政道图书馆开馆 馆藏诺贝尔奖章

东方网12月29日消息：据《青年报》报道，昨天，上海交大闵行校区落成一座著名科学家纪念馆——李政道图书馆。这也是国内唯一一家收藏和展示诺贝尔奖章原件和证书原件的场馆。

铁锈红的外墙，走进图书馆，层层阶梯向上延伸，似与天相接，拾级而上，每一步都有诺贝尔物理学奖获得者的信息，宛若一座“诺贝尔山”，这就是李政道图书馆的设计理念。建筑面积约6500平方米的李政道图书馆既是一座图书馆，也是一座具有博物馆、档案馆、科技馆、美术馆功能的纪念馆。

李政道祖籍上海，开创华人科学家获得诺贝尔奖的历史。2011年，李政道将其毕生积累和收藏的各类科学文献、研究手稿、通讯信件、科艺结合作品及其诺贝尔奖章、证书和其它各类获奖证书捐赠予上海交大，这些珍贵资料和藏品分十批次陆续运达。

记者看到，他所获得的诺贝尔奖牌原件及证书成为馆内最“闪亮”的展品。这枚珍贵的奖牌展示了一段辉煌人生——1957年，刚刚31岁的李政道与杨振宁因共同发现“弱相互作用中的宇称不守恒”获得“诺贝尔物理学奖”，两人成为历史上首获“诺贝尔物理学奖”的华人，而当时李政道是诺贝尔奖历史上第三年轻的获奖者。