浦东"最强招聘团"北上 15万年薪储备干部摊位被挤爆

东方网12月29日消息：据《青年报》报道，上周末，“2015浦东-名校青年人才直通车”载着50余家招聘单位、千余工作岗位，一路北上，驶入清华大学和北京大学，面向京城16所高校应届生招人。这是浦东历史上最大规模、最高规格的一次校园招聘，亦是上海自贸区即将扩容之际，对人才的求贤若渴之举。

由于正好撞上考研日，加之北大清华七八成本科生选择继续深造，因此，这两场零下摄氏度的招聘会，几乎成为“硕士生专场”。

“不拼爹的人来浦东最适合”

此番赴京，浦东新区分别在清华、北大举行了主题为“选择浦东·选择未来”的宣讲会，其中，最大的亮点莫过于上海市委常委、浦东新区区委书记沈晓明的主旨宣讲。

为找到当年在大学里给学生上课的感觉，沈晓明找出了10多年前站在讲台上时穿的夹克衫，还专门“申请”了一个无线话筒。这使得他站在台上，看上去更像是一个老师，而不是官员。

公平，谁都有机会。这是沈晓明努力想告诉大学生的还有“上海只有包容没有排外”：“我就是个新上海人。当年，我以自己的求知欲和能力，用3年时间取得了医学博士学位，用8年时间成为全中国临床医学领域最年轻的教授……”“如果你不是拼爹一族，选择上海浦东是最好的选择。上海这座城市不看你背景行不行，只看你自己行不行。”

据统计，浦东新区人才总量从1990年的3.4万人跃升至目前的121万人，增长了30多倍。目前，在浦东的境外从业人员2.8万人，金融人才超过24万人，航运人才12万人，创新创业人才集聚张江，总量达20万人。

机关储备人才摊位前排长队

记者发现招聘会现场，排队最长的莫过于“浦东新区党政机关储备人才”摊位。

此番浦东50余家招聘单位推出的千余岗位中，有800多个企业岗位、近200个事业单位岗位以及20个党政机关储备人才名额。记者留意到：对于储备干部的专业覆盖面很广。学历要求较高，大多要求硕士以上学历，而薪资方面浦东也开出了优厚的条件。据透露，如果作为浦东新区储备人才签订合同后，硕士年收入约14万元，博士年收入约15万元。

对于这样的薪资待遇，清华大学公共管理学硕士小潘表示“可以接受”。明年就将毕业的小潘认为自己的专业，还是比较适合在政府机关工作。相比薪资，他更看重政府机关“有好的前景，高的平台，长远的发展”。

“因为有个合作项目，我今年6月刚去过上海。我们有好几个校友已经在上海工作，他们有的进了银行，有的在高校任教，我顺便去‘考察’了一下他们的工作情况。”“考察”过后，小潘坚定了去上海发展的信念。

据浦东新区方面介绍，近年来在浦东工作、创业的清华、北大校友大约有200多人，他们都通过自己的努力，取得了令人瞩目的成就。

现任浦东新区团委副书记的苏国林就是乘上“人才直通车”来到上海的。当年的招聘会上，原南汇区规划的临港、滴水湖、洋山港等发展愿景让他眼前一亮。面试官的求贤若渴更令他对这片陌生的土地充满了好感。于是，他来到了上海。“一个外地人、一个刚毕业的大学生，即使没有任何背景，但只要努力，就一定会有施展才能的机会。”

记者留意到：浦东机关储备人才中有不少岗位是在最基层：乡镇。记者随机采访了几位应聘的大学生，他们均表示：愿意去基层锻炼。

“在浦东新区，年轻干部没有基层经历不能晋升。”浦东新区区委书记沈晓明告诉北大的学子们：“今年，我们有100多个年轻干部下到基层村里，其中不少人给我写信反映，都说自己接了地气，庆幸有这样的机会。”

学子看重户口单位关心稳定

采访中，青年报记者发现，不少北大清华硕士生们给自己定的起薪标准普遍是每月七八千元以上。然而，这次招聘除了机关储备人才年薪十多万元以外，大多事业单位的薪资标准，并没有达到学生的预期。

招聘会现场，一位清华法学硕士就明确表示：自己希望的年薪是20万元。但他也坦言，无论是公务员还是当律师，都不可能达到这样的起薪。目前他比较心仪的是证券公司和投行，但是作为应届生的自己，尽管投了简历，但还没有得到用人单位的回音。

记者还发现，当天前来应聘的北大清华学子，老家大多不在北京。因此，除了薪资以外，十有八九都问到了落户问题。地处南汇的一家公司摊位前，每每有学子问及“户口”问题后，面试官作为“回应”，总不忘问一句：“男（女）朋友有了吗？”

“这是考虑到他们工作的稳定性！”该公司相关负责人丁先生表示：“其实，对于北大清华这样的名校学生来说，如果能落实一个好单位，很快就能落户上海。”但丁先生也表示，“他们大多不是上海人，所以不关心单位的地理位置，即便南汇偏远也不在乎。但是一旦他们拿到上海户口，就会选择更好的单位。”丁先生表示，对此，他们也很无奈。

为了留住人才，各部门也是想尽办法。浦东新区卫计委这次要为区内医院招聘七八十个医务岗位，除了给博士生引进人才一次性补助10万元以外，他们还借助“上海住院医师规范化培训基地”、租房补贴等政策留住人才。

那么，对于那些原本就从上海出去的学子呢？据悉，近年来上海每年都有100多名考生被北大清华录取，目前在这两所高校求学的上海学子约有数百人，他们中大多数人都选择回沪求职。

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“南漂”也能闯出名堂

毕业于清华大学的浦东新区团委副书记苏国林，曾在航头镇和惠南镇一干就是近5年。这位物理学博士世博会期间，参与航头镇牌楼村开展的“城市与乡村互动”项目，而这一项目，将这个航头镇最穷的乡村，建设成为上海十大“我最喜爱的乡村”之一……在航头镇的4年，苏国林换了3个岗位，曾经青涩的大学生一步步成长为成熟、稳重的社会管理者。

上海河马动画设计股份有限公司董事长徐克是个在上海“南漂”了14年的北京人。如今已有2亿元净资产的他告诉清华学子，南北文化“通吃”的人才最最“不得了”。“我们公司能有今天，离不开南北文化的共融。因为，我们的片子是拍给全国人民看的，因此，我们的技术和艺术员工来自五湖四海，很有战斗力。”徐克如是说。