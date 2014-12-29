分包商消失百余建筑工人讨薪 承包商付工资

图片说明：分包商消失百余建筑工人讨薪。

东方网12月29日消息：昨天，一个青浦区在建工地的工人反映，他们有百来号人，从12月5日停工至今，工资一直没发。记者前往工地进行了调查。



记者刚来到这个建筑工地，就被工人们团团围住：“他们不要我们干了，突然之间工程被喊停了。”工人们说，这是青浦新城的一个大型居住社区住宅楼建筑工程。今年7月，他们百来个人陆续来这里施工。12月5日，停工以来，工资一直没发下来。

工人：“我们一直等，等到现在，也没跟我们算账。等到吃饭的钱都没了。”

记者注意到，工地上还有一部分工人照旧在施工。据了解，他们却没有被欠薪。

为何两部分工人的说法完全相反？记者从总工程承包商中南建筑了解到，原来讨薪的工人都是工程分包商重庆拓泰劳动有限公司（音译）雇来的。今年12月5日，中南建筑公司以分包商进度跟不上为由，解除了分包合同。不过，对于结款，双方存在异议，迟迟没有结清。

中南建筑负责人：“合同的方案应该是按照工程量结算，实际上工人提出要按考勤结算，这个考勤我们这里是没有明细的。”

目前，分包公司负责人已经消失，重庆拓泰的工人只能找中南建筑讨薪。经劳动部门调解，中南建筑决定先核发这些工人12月5日之前的薪水，12月5日至今的停工损失，由于工人没有和分包公司签订劳务合同，无法核算损失。中南公司只能给500元作为补偿。下午，相关款项已发放到工人手中。