顾路幼儿园园长顾晨玮25年来坚持提升学生阅读兴趣

有这样一名园长，用25个年头让自己的教育梦想在农村幼儿园静静绽放，为孩子打造了一个书香满溢的童话城堡，她就是浦东新区顾路幼儿园园长——顾晨玮。

顾路幼儿园起初虽有两个校区，但空间偏小且设施简陋。上任第二年，顾晨玮抓住幼儿园大修的机会，天天现身工地，变身工程老板眼中的“精明鬼”，计算成本、绘制草图，不会的工程知识学起来，一切都只为让小巧的校园变成“小而温馨”的学生乐园。

如今，顾路幼儿园有专为孩子创设的图书室，每天定时对全园开放，图书每年更新，学生可以自由借阅，图书室在学生离园时还会向家长和孩子开放。午饭和午睡前，教师都会和学生分享一首简短的儿歌或精彩的故事。每周的亲子阅读活动成为家长与孩子相处的欢乐时光。图书角成为每个班级的一道亮丽风景线，“名人名言”、“书海拾贝”、“我最喜欢的…”、“好书推荐”等活动给予学生交流的平台。阅读逐渐成为学生生活中的快乐源泉。顾晨玮说：“希望每一个孩子都喜欢阅读，喜爱运动和探索，希望他们的成长之路会更宽广。”

就像童话里需要精灵一样，学生同样需要引路人。由于农村的客观条件，家长的文化素养普遍不是很高，针对这种情况，顾晨玮采取了培养教师阅读兴趣，提升师生审美情趣，带动家长观念素养的方法。

个性化的读书计划和书目给予老师自由选择的空间；常态化的展览、沙龙、竞赛等读书活动给予老师展示交流的平台，在良好的读书氛围下，老师争做“学习标兵”，潜移默化中提升人文底蕴。

学生灵灵的爸爸妈妈是当地农民，以前一直不爱看书。自从灵灵去了幼儿园，每天放学时都要从幼儿园借书回家看，还要爸爸妈妈讲故事，从“爱心树”到“长袜子皮皮”……爸爸妈妈讲着讲着，有时候自己也感动落泪了，就此也迷上了看书。

孩子的小手“牵”上了家长的大手，在孩子的影响下，越来越多的农村家庭“变被动到乐学，变茫然到善学，家长开始重视阅读，陪孩子一起学习了。学校也因此被评为“上海市书香校园”。