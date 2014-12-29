西岸传媒港整体开工 预计2018年前后陆续建成投用

图片说明：西岸传媒港效果图

东方网12月29日消息：作为上海市“十二五”六大功能区徐汇滨江地区开发建设的重要先导项目、上海休闲文化新地标，“西岸传媒港”项目昨天整体开工。项目预计于2018年前后陆续建成投用。

“西岸传媒港”贯彻“文化先导，产业主导”的理念，以文化传媒和信息通信产业为核心，容纳整个产业链环节，形成具有活力的文化传媒产业聚集区、一体化设计且富有活力的功能复合型商务社区、依托滨江景观资源的滨水休闲活动区，以梦中心、兰桂坊、湖南卫视入驻为契机，打造动画、传媒、休闲娱乐相融合的时尚体验式商业体，并带动一批高端商业、商务项目落地。

“西岸传媒港”占地约19公顷，总建筑面积超过100万平方米，采用“带地下工程、带地上方案、带绿色建筑标准”的“三带”土地出让方式和“统一规划、统一设计、统一建设、统一运营”的“四统一”开发模式，确保项目中各地块在空间与功能上的完美衔接和建设品质上的高度统一，实现地上、地下空间和功能上的全面贯通。

本次率先开工的地下空间工程体量巨大，三层地下室总建筑面积约为47万平方米，包括容纳5200个停车位的超大停车库、连通区域各地块的地下公共环通道以及区域集中供冷热能源中心、设备机房等相关配套设施。