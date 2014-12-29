上海地铁音乐角演满200场 尚长荣贺友直被聘"文化顾问"

图片说明：金秋管乐团演奏《我和我的祖国》，将现场气氛推向高潮。 蒋迪雯 摄

东方网12月29日消息：昨天下午，地铁人民广场站“上海地铁音乐角”迎来第200场公益演出。第六届上海文学艺术奖终身成就奖得主尚长荣、贺友直被聘为上海地铁“文化顾问”。京剧名家夏慧华与小荧星艺术团、东方明珠残疾人艺术团等献上精彩演出。

家住新闸路的残疾人吴先生虽然行动不便，但200场演出几乎场场必到，“我非常喜欢地铁音乐角的节目，每次演出，都请人把我从家里推过来听。”

93岁高龄的贺友直先生来到演出现场，将一幅5米多长的抗日战争主题画卷《前事莫忘》赠予上海地铁。京剧表演艺术家尚长荣先生通过视频送上祝愿。

第200场演出请来许多“回头客”。11岁的“长笛男孩”王智与妈妈组成“母子组合”，献上长笛与钢琴合奏。他们曾多次在国际艺术节等大型舞台上表演，今年9月首次来到地铁音乐角。谈到演出，王智称很享受这样的开放式演出，“能把音乐带给更多人。”

“上海地铁音乐角”首演于2013年元旦。迄今，已有上海交响乐团、上海民族乐团、戏曲艺术中心、上海京剧院、上海越剧院等逾千名艺术家与艺术爱好者参加，观众超过5万人次。