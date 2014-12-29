女孩网购打胎药险大出血 相关网店缺乏有效监管

东方网12月29日消息：因服用网购的打胎药后发生剧烈腹痛，23岁的小任前天被急送入医院。记者昨天获悉，临床上因自行服用流产用药物造成二次手术、细菌感染甚至大出血危及生命的患者屡见不鲜。

中国人民解放军第四一一医院妇产科主任戴良图告诉记者，这名女患者意外怀孕后，在网络上搜索购药，服用后残留在宫腔里的胚胎引起了宫内感染和出血，幸好救治及时，否则后果不堪设想。经过清宫治疗，目前患者情况已稳定。“我听客服说没有危险，他们可以电话指导，就买了，没想到吃完之后的几天都一直出血，肚子一阵一阵痛得厉害，家里人送到医院才知道没流干净，差点大出血。”小任告诉记者，网店是她一个小姐妹介绍的，说是她用过，没问题。

记者在淘宝网上搜索发现，一些店铺在出售人流药物时多以“流产保健”、“避免意外怀孕”、“保健套装”等名称进行商品销售，商品图片和描述上均不提及“药流”，而是在页面上用红字标明“详情请与店主沟通”字样，只有与卖家沟通并确认是要买人流药后，对方才会表示有货。以“打胎药”等字眼表明售药的，多出现在购物网站监管力度较低的“二手宝贝”版块，并打着“从医院发货”的抬头进行推销。仅一家网店在17天内就卖出人流药物324笔，且买家纷纷对药物给予“好评”。

据专家介绍，女性在妊娠49天内且为宫内孕才可以采用药物进行流产，整个服药过程需严格按照医嘱进行，并且流产的关键步骤必须住院，在医生的监护下进行。若不按照流程在医生指导监督下住院进行，稍有不当，有可能留下后遗症甚至危及生命。

记者从淘宝方面获悉，任小姐服用的“人流药”是否确从淘宝购买，仍需要调查确认。不过，淘宝方面表示，一旦发现违规商家，淘宝将严格按照相关法规进行处理。