2014上海国际金融中心建设十大事件

２０１４年，上海国际金融中心建设迎来崭新的时代。根据“２０１４新华·道琼斯国际金融中心发展指数”，上海首次跻身第一梯队，与香港并列全球金融中心城市第五位。

新华社上海分社、中国金融信息中心、新华０８上海总部、第一财经２８日联合评选出“２０１４上海国际金融中心建设十大事件”。

１、自由贸易账户落地，多项自贸区金改细则出台

２０１４年以来，国家金融管理部门出台了１３项实施细则，以自由贸易账户落地为标志，上海自贸区金改取得新突破。截至２０１４年１０月末，自贸区共开立自由贸易账户约６０００个；跨境人民币双向资金池收支总额４９９亿元；发生人民币境外借款共计１９０亿元。

２、金砖国家开发银行总部落户上海

２０１４年７月，金砖国家领导人第六次峰会决定将金砖国家开发银行总部设在上海，这是首个总部设于上海的国际金融组织。

３、沪港通正式启动

１１月１７日，沪港通正式上线，沪港两地股票市场交易实现互联互通。

４、上海黄金交易所国际板正式推出

上海自贸区首个面向境外投资者的黄金国际板于９月１８日正式上线运行，交易、交割、清算各环节运行平稳。截至１２月２５日，黄金国际板累计成交金额达３９３亿元，成交量达１６５吨。

５、中国外汇交易中心推出人民币对欧元、英镑、新西兰元、新加坡元直接交易

２０１４年，中国外汇交易中心相继推出了人民币对欧元、英镑、新西兰元、新加坡元等重要货币的直接交易。

６、上海国际能源交易中心获批开展原油期货交易

２０１４年１２月，中国证监会批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展原油期货交易。

７、上海清算所推出人民币利率互换集中清算业务

２０１４年１月，上海清算所推出人民币利率互换集中清算业务。

８、上海金融国资运营平台启动运作，金融资源纵向整合取得阶段性成果

２０１４年，上海金融国资国企改革步伐加快，金融国资整体布局进一步优化。国际集团率先启动国资运营平台搭建并进入实质性运作。

９、民营金融加快发展，中民投等机构落户上海

２０１４年８月，号称“民间版中投”的中国民生投资股份有限公司落户上海，成为中国民营经济发展历程中的里程碑事件。同年，上海首家民营银行华瑞银行获批筹建，自贸区内注册的首家民营法人保险机构上海人寿获批筹建。

１０、上海出台促进资本市场、现代保险服务业、互联网金融产业等健康发展的系列政策措施

２０１４年以来，上海研究出台了多个政策文件，制定了一系列政策措施，覆盖了互联网金融、资本市场、现代保险服务业、文化金融等。