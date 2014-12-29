"燃油附加费"缘何不取消? 市交通委:起征点对应平均油价

图片说明：本市出租汽车“燃油附加费”尚未达到取消的条件 （资料图）

东方网12月29日消息：本月26日，汽柴油价格再次下跌，尤其是出租汽车的燃油价格（即92号汽油）跌至6.18元/升。许多市民关心本市出租汽车收取的1元燃油附加费是否应随此轮油价下调而取消。对此，市交通委相关负责人表示：出租汽车收取1元燃油附加费的起征点对应的是平均油价而非时点油价。目前情况，还没有达到符合取消的条件。

据介绍，2011年7月，本市经听证程序将2006年5月建立的出租汽车运价油价联动机制完善为“燃油附加费”机制，“燃油附加费”只用于消化汽车成本中的油价因素。本市“燃油附加费”起征点为实施“燃油附加费”前出租汽车运价可承受的油价上限，即6.43元/升（原93号汽油，现对应92号汽油）。为保持出租汽车运价在一定时期内的相对稳定，“燃油附加费”执行周期为一年，即当年7月至次年6月，期间收费标准保持稳定。根据本市出租汽车营运数据，每1元“燃油附加费”可消化的平均油价上限为0.79元/升（平均油价按照执行周期内的油价加权平均计算）。每车次加收“燃油附加费”1元，可承担的平均油价上限为7.22元/升（含本数）；加收2元，可承担的平均油价上限为8.01元/升（含本数），以此类推。反之，当平均油价下降幅度达到相应区间范围时，“燃油附加费”应当同步下降，直至相应降低运价水平。当前一个执行周期内的平均油价高于或低于“燃油附加费”对应的范围，相应提高或下调后一个周期中的收费标准。

2011年7月起，本市出租汽车每差次收取“燃油附加费”1元。执行“燃油附加费”后，各执行周期平均油价分别为7.78元/升（2011年7月至2012年6月）、7.70元/升（2012年7月至2013年6月）、7.74元/升（2013年7月至2014年6月）。按照“燃油附加费”机制，在2012年7月“燃油附加费”就可调整为每车次2元。综合考虑各方面因素，仍然维持每车次1元的收费标准，平均油价超过“燃油附加费”所对应的部分由政府对驾驶员给予临时性油价补贴。

市交通委相关负责人说，今年下半年来，国内成品油价格连续下调，本执行周期（2014年7月至今）的平均油价仍高于6.43元/升。市相关部门将继续关注成品油价变化情况，根据现行机制规定及时调整燃油附加费。目前，本市出租车仍维持每车次1元的“燃油附加费”收费标准。