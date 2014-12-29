元旦假期大幅降温 申城或在冰点中迎来新年

东方网12月29日消息：2014年最后的几天，申城多晴暖，连续数天最高气温都在10℃以上，让人感觉“早春”来临。今起3天，气温继续回升，明天最高温度预计蹿升至14℃。不过，12月31日起较强冷空气将袭来，跨年夜中心城区最低气温低至0℃，上海将在寒冷中迎来新年。

据上海中心气象台预测，今天本市仍为晴到多云的天气，气温在5-13℃之间。本周以晴或多云天气为主，周初没有较强冷空气影响，气温变化平稳，最低气温多在5-6℃，极端最高温可升至14℃左右。

不过，12月31日傍晚起，较强冷空气将影响本市，届时北风增大，气温大幅降低。元旦凌晨中心城区最低气温可达0℃，郊区县更低一些，参加跨年狂欢的市民勿忘添加衣物。

2015年元旦假期将在寒冷中度过。元旦当天气温预计在0℃至4℃之间，1月2日最高气温也仅7℃，最低气温或跌破冰点，可达-1℃。

据中国气象局预报，上海周边的杭州、嘉兴、宁波和苏州、南京、无锡等城市元旦当天最高温度和上海相仿，在4-5℃附近，最低温大多数跌破0℃，比上海更冷。杭州等城市预计在-3℃，无锡、常州等可低至-4℃。