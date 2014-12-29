13、16号线新线段开通首日爆棚 大客流预案待命

图片说明：昨日16号线换乘2、7号线乘客明显增多。记者 朱晓立

东方网12月29日消息：乘客周日对地铁新线、新车站的“追捧”一点不亚于工作日。昨天，13号线隆德路站、武宁路站、长寿路站以及16号线龙阳路站、华夏中路站开通试运营。作为换乘站的龙阳路、长寿路站客流快速上升，大客流预案已随时待命。地铁方建议，元旦等节假日，坐16号线去浦东游玩应尽量提前分流。

“13换7”或走另外通道

昨天一早，新开通的13号线三座站客流逐步上升，许多沿线居民都特意过来体验一把。“我住武宁路口，以前乘坐94路。现在可以在武宁路站乘13号线，到长寿路站换7号线去静安寺。”市民罗先生表示，13号线可以与7、11号线换乘后，感觉方便很多。记者注意到，13号线长寿路站换乘7号线的乘客最集中，多于隆德路站换11号线。

地铁运营方昨预计，工作日长寿路站7号线或出现客流极端高峰，已对此准备了应急预案。长寿路站值班站长周聪表示，如客流出现高峰，13换7可走另外的换乘通道进行单向换乘，避免一来一往两股客流的对冲。7号线换乘13号线可通过站厅单向换乘。

龙阳路站假日或“地面换乘”

昨天上午10点，记者到达龙阳路站时，换乘客流已明显增多。经由2、7号线换乘16号线的新换乘通道，分割成一来一往2条通道；部分时段换乘通道甚至出现了排队。“有乘客反映，换乘通道尾端突然出现台阶容易踏空，已在研究是否改成坡道。”地铁方一负责人表示，16号线仍然保持周末及节假日大客流出游的特点，未来除进一步提升硬件服务，将周边公交线路信息引入外，可能还将微调站台区域滚动字幕，使其更醒目方便。

地铁方建议，节假日特别是元旦、春节期间乘坐16号线去浦东郊游的乘客，可在市区提前分流，如从静安寺站可乘坐2、7号线至龙阳路站换乘16号线；从江苏路站可乘坐11号线、2号线分别前往罗山路、龙阳路换乘16号线。“元旦小长假期间，龙阳路站如出现大客流预警，或启动地面换乘预案。”地铁方负责人表示，一旦启动预案，持单程票需换乘的乘客凭车站发放的“换乘凭证”先出站，再由地面道路到达所需换乘线路的车站，经指定入口进站。同时，地铁方也正加快研究，准备提前启动原定2年之后才开始的16号线列车编组改6”“3工程，加大运载量。