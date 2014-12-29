对话王震威:"完美飞训课,六年仅迈了第一步"

图片说明：王震威与同事交流。记者 张海峰

东方网12月29日消息：从航空公司到中国商飞，在外人看来王震威的职业生涯很独特。但其实在国产民机项目团队，类似职业生涯转变的例子并不少见。有人卖掉国外的房子，放弃安逸生活回来造飞机；有人航校毕业放弃民航飞行员的高薪岗位，冒着风险去当试飞员；曾经最困难的时候，还有人领着微薄的工资，一钉一铆在飞机生产线上干活……

在迎接我国第一款喷气式客机取证的日子里，记者和王震威对话，听他所思所想，用心去读懂“为什么一定要这般坚守”的原因。

一次遗憾带来的感悟

记者（以下简称记）：在航空公司干得那么好，待遇又高，为什么要来中国商飞？

王震威（以下简称王）：有段经历我特别难忘。当时我们航空公司引进梦想飞机波音787，飞机还没到，就先去买模拟机。对方拿出一个全新的模拟机，但我发现一个问题，它的讲评系统太简单，只能把飞的过程录下来，训练完以后像放录像一样看一遍，看看飞得好不好。

当时我们就提了一个新的概念，现在流行叫做云，那个时候没有这个概念。我们去找了世界上最好的飞机模拟器公司加拿大CAE谈，在黑板上把我的构想画了一个草图，中间设计一个云服务器，各个地方不同的模拟机可以把训练的数据全部记录下来放在这个服务器上。那时CAE公司觉得太超前，不可行。没想到过了几年，CAE公司通过不断研发，真的把我们提出的设想变成了全世界风靡的最先进技术。今天我们买来的ARJ21模拟机，也用了这个技术。

我至今还是非常遗憾，这个其实是我们的想法，但我们只能提一个概念，由国外公司去实现。我想中国人在航空领域很有创新精神，但一定要做自己的飞机，才有真正创新的机会。

成就感这种东西稍纵即逝

记：在航空公司和在中国商飞，工作状态有什么不一样？

王：以前在航空公司做飞行员教练非常轻松，收入也高，生活更安逸。但是有一点是航空公司不能给我的，就是“挑战”，这也是为什么我要到中国商飞来干的原因。你战胜了这种挑战，才能带来成就感，这是非常快乐的。

收入待遇这个东西，你今年没有，明年没有，以后慢慢会有。但是成就感这种东西，稍纵即逝，一辈子没有几次机会会拥有。

现在像熬夜什么的，对我们来说太常见了。前段时间飞行员在训练时，20小时运转。打个比方，以前我们的飞行员是开QQ，慢慢有钱了开桑塔纳，随着国家经济发展了，他慢慢开到奥迪甚至是劳斯莱斯了。但现在我们自己造的飞机刚刚起步，也就是一个荣威这样的级别，我们让一个飞行员从劳斯莱斯的档次又回到荣威，又是全新的飞机，这是个很特殊的过程，也是飞机取证后最大的挑战，明年一定要把这个难关攻下来。

这飞机像自己的孩子

记：这份工作如此辛苦，队伍里多是年轻人，这个时代能做到默默奉献、长期吃苦不容易，你们是怎么坚持下来的？

王：我们的团队虽然年轻，但是战斗力毫不含糊，中国商飞是个非常大的舞台，有非常大的事业可以锻炼这帮年轻队伍，另外是要给所有参与这个事业的人一个机会，一个平台。我一直有句话叫三个结合，自己个人的能力，加个人的兴趣，加一个舞台，三个结合起来就是我们每个人成长的机会。我们团队里每个人，对近年来这段成长经历都非常有感触。

这里的飞机是我们自己设计的，它有优点也好缺点也好，都是我们自己的。每一个细节、每一个特性都靠我们自己去摸索，像自己的孩子一样，你要了解他的个性，他的特点，然后打造一个完美的飞行训练课程。这个难度非常大，在国内第一次做，对我来说也是第一次，所以感觉这六年，我们只是迈出了第一步。