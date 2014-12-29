"一号课题"带来什么:80后居民区干部有了职业期望

专题：上海市委一号课题

杨浦区延吉新村街道党工委书记邱红:

街道的重心将更加倾向社区服务

取消街道招商引资职能是这次会议的热点。从2008年起，杨浦区就将街镇招商引资成果和街镇财力“脱钩”，现在彻底取消街道的这一职能和相应考核指标，这样一来，街道的工作重心可以继续向社区服务倾斜。

动员社会力量参与基层治理，也是街道乐意参与的工作。延吉过去几年一直在加强社会组织的培育，尝到了甜头。今后我们会继续善待、善管、善用社会组织，多为他们提供参与基层服务的平台，把可以交给社会组织运作的项目都从街道手中剥离开来。

我们明年还想成立一个非公募的社区基金，希望能为社区治理吸附更多社会资源。

闸北区彭浦镇党委书记李雅平:

拥有考核权是最实在的“资源下放”

会议谈到加强基层建设的原则，提出要坚持重心下移，进一步发挥街道、乡镇和居村在社会治理中的基础作用，把社会治理的重心落到城乡社区，充分利用网格化服务管理平台，尽可能把资源、服务和管理放到基层，理顺条块关系，使基层有职有权有物。我们对此很有体会。

今年，闸北区把辖区29平方公里划为65个网格，在区级层面建立网格化中心，街镇建立网格化分中心。在这个基础上，把原来属于条线管理的“七所八所”都交给街镇管理、指挥和调度，让街镇对社区管理事务负全责。我们对“七所八所”的考核权重占到70％，这是最实在的“资源下放”，彭浦镇的网格化分中心运作几个月，城市管理和社会治理效果的提升已经很明显。

长宁区华阳街道西一居民区党支部书记金亚平:

“80后”居民区干部有了职业期望

作为在居民区工作了15年的党支部书记，对居民区书记队伍建设的问题感受最深。

会议介绍，今后就业年龄段的居民区党组织书记将享有“事业岗位、事业待遇”，这是一大利好消息。以往的“80后”大学生到居民区担任书记，一般都是“聘用待遇”，居民区的工作负担、工作压力和他们的待遇形成了巨大反差。现在，有了职业发展空间，一定可以吸引更多年轻人到居民区工作。另外，居民区的其他工作人员，薪酬待遇和发展空间也都有向好的方向发展的趋势，这能增强大家的工作信心。