足不出"沪"感受"冰天雪地" IceTown亮相世博意大利中心

图片说明:大型冰雕吸引市民。蒋迪雯摄

东方网12月29日消息：没错，就在上海。即便没有刮得像刀子一样的北风，没有如北方一样的皑皑白雪，也完全可以感受一番真正的“冰天雪地”——这个月起，国内首个移动式冰雪梦幻乐园IceTown，在上海世博意大利中心正式开幕。

在这里，“小伙伴们”可以坐雪橇、滑冰梯、欣赏冰上动漫。漫步在“冰雪之路”上，悠扬的音乐声中飘起雪花，一边的雪雕静静伫立。不用怀疑它的“出身”，它确实是来自“北国”。由上海乾元御天文化传播有限公司携手哈尔滨冰雪艺术中心承办的这个冰雪文化乐园，一经发起便得到上海市浦东区政府的大力支持。这也是目前华东、华南地区最大面积自主知识产权的冰雪主题乐园。

IceTown冰雪梦幻乐园分为四大板块：“极地环保”、“雪景餐厅”、“亲子体验”、“冰雪乐园”。其中，“极地环保”，在还原极地盛景的基础上，通过亲身体验强调环保的概念，用动漫手段寓教于乐，倡导营造更美好的生活环境。“雪景餐厅”提供温暖舒适的休憩之所，身处其中可透过餐厅的玻璃幕墙欣赏奇幻的冰雪美景。“亲子体验”区将传统冰场与创意冰上娱乐项目融为一体，冰上碰碰车、冰上陀螺等娱乐游戏，让包括50后到00后的所有人都能乐上一把。最有意思的“冰雪乐园”区，冰上滑梯、冰雪迷宫、冰雪造型建筑，仿佛来到《冰雪奇缘》的世界，包括爱斯基摩人小屋在内的建筑更是满足孩子们对冰雪世界的奇思妙想。

园中最时髦的约会地标，是可同时容纳40人的“全冰酒吧”。当夜幕降临，在灯光璀璨的全冰酒吧与好友们小酌，欣赏着冰雪世界的神奇与瑰丽，感受冰雪梦幻乐园里美到如童话世界般的景观，也是别有一番滋味。

不仅仅是一个冰雪主题乐园，同时也是一个以极地村小动物为主轴的卡通品牌。主办方希望在寓教于乐中，能够唤起孩子们对地球气候及环境保护的关注。为此，企鹅阿凯Lucas、企鹅小糯米Nomi、北极熊波顿Potton、大鸟乌拉Ula、北极兔Haly这群生活在极地村的小动物们，穿越奇幻的冰雪环游世界，来到上海这个魔力之都，演绎一场冰情四射的冬季嘉年华。据说，上海巡回期间有6场节假日主题活动，为上海市民及游客提供丰富多样的演出、巡游、集市体验。

冬天会过去，春天会到来。冰雪乐园也有“季节性”。据悉，这个冰天雪地的乐园今年在上海的逗留期为80天。未来三年，它还将去往国内其他城市。