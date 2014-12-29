金山区婚姻登记管理所以全新面貌竭诚为百姓服务

图片说明:婚礼文化墙

东方网12月29日消息：近日，装修一新的金山区婚姻登记管理所正式将对市民开放。经过大半年的精心布置，金山婚管所将以更鲜明的特色、更人性化的设施竭诚为百姓服务。

房颖

婚管所内处处体现传统元素

全新的金山婚管所面积约1000平方米，从原先的只有一层半的办公空间扩大了近一倍，设计更人性化。其中一楼为接待、等候区域及离婚办理区域，四楼整层办理结婚登记。从一楼往上走，一路可以看到墙上的各种婚姻和谐宣传物，从中外名人的爱情婚姻观到金山区名人的介绍，还有以幸福家庭为内容的红色剪纸画，给人一种喜气洋洋的幸福感。

四楼结婚登记层设有中式颁证厅和特约颁证厅，并配有专门的化妆间及音响室。特约颁证厅的整体风格偏西式，其中的LED 大屏整整占据了一面墙。据金山区婚姻登记管理所刘所长介绍，他们已与一些社会组织接洽合作事宜，准备今后在集体婚礼、特设服务上做拓展。

中式颁证厅洋溢着浓浓的传统气息，墙上挂了一排以中国结为造型的宣传画。正面是清代、民国、五十年代直至八十年代的结婚证书。刘所长说，每张结婚证书都反映了鲜明的时代特色，看这些结婚证也像见证了文化的变迁。靠近走廊那面的宣传画则具体介绍了金山的婚俗，从纳彩、问名、卜婚到订婚、请期、迎亲，都有详尽的介绍，而这些婚俗宣传画最鲜明的特点是融入了金山著名的农民画元素，每个步骤都配有相应的图画，极具金山特色。等待厅中的城市沙滩、枫泾、廊下风景照也时刻向新人们展示着金山的风貌。

完善流程竭诚为老百姓服务

“我们的主业是婚姻登记，做我们该做的，方便老百姓。”这是刘所长反复强调的一句话。据他介绍，金山区全年办理结婚登记的夫妇平均有4000对左右，其中1/4是老年人补证。如何让老百姓尤其是老年人少跑腿是他们一直在考虑的事。刘所长认为，为民服务要有开放的心态，在技术上有所提高，婚登工作在管理和流程上还需更加完善。目前，金山婚管所已经向老年人开放档案查阅指导，尽可能为他们提供方便。

婚登员有效工作时间不均匀是普遍存在的现象，一年中像“5.20”、“2.14”、“11.11”等热门登记日忙得不可开交，一些冷门日又门可罗雀。这一现象在注重传统民俗的金山更是如此。今年5月20日，还在过渡期的金山婚管所接待了220对前来领证的新人，婚登员只能竭尽全力去完成任务。为改变这一冷热不均的现象，金山婚管所计划加强颁证仪式的网上预约宣传，这样一来可以控制人数，给新人提供庄严、舒适的登记体验。

此外，刘所长还建议颁证仪式可以以法规形式确定下来，更有利于让新人感受婚姻的神圣和庄严，改变“轻登记重婚宴”的传统思想，倡导“强登记、重责任、崇节俭”的现代文明婚俗理念。