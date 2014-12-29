为爱见证为爱引航 "贤人颁证"成奉贤婚姻登记品牌

图片说明:“5.20”专场

东方网12月29日消息：婚姻登记是人生的重要一步，为了将“敬奉贤人，见贤思齐”的民风更好地传达出去，奉贤区民政局推出了“贤人颁证”这一特色服务。时至今日，“贤人颁证”早已成为奉贤区婚姻登记服务的一个品牌，一种标志。

特邀社会各界德高望重的贤人，为办理结婚登记的新人颁发结婚证书，将“滨海贤人”的正能量传递给新人们，这便是“贤人颁证”的主要特色所在。

奉贤区的“贤人颁证”，最早源自1998年的集体颁证仪式，以后每年开展一次活动。当时奉贤县县长出席集体颁证仪式，为新人颁证。直到2011年，婚姻收养登记管理所趋于成熟，结婚登记集体颁证仪式正式命名为“贤人颁证”。

近年来，奉贤新人的集体颁证形式更加多元化，既有个性化的颁证活动，也有跨部门合作的专题活动。活动形式多样，主题丰富而富有寓意。在今年特别的2月14日这天，奉贤区民政局举办了以浪漫情人节为主题的“元宵撞上情人节专场”的“贤人颁证”活动，特邀上海市新长征突击手、区民政局党委副书记张宏为新人颁证。2014年5月20日的“爱你一世我爱你”专场，“贤人颁证”特邀区民政局党委书记为新人颁证。仪式上新人们互诉衷肠之后，在背景墙上提笔书写和朗诵各自心目中的家训，以此表达继承优良家风、经营好新家庭的美好意愿。

在一个个特别的日子里，奉贤区民政局都会举办“贤人颁证”的专场活动，将自古崇尚的“敬奉贤人，见贤思齐”的民风更好地传播，打造“贤文化”背景下的民政婚姻文化。

今年双11之际，奉贤区民政局联合区老龄办、区旅游局、区妇联、区团委以及奉浦社区开展宣传“新24孝”专场，在以“情定双11·传承好家训·孝贤行天下”为主题的仪式上，区旅游局局长汤东英作为嘉宾为新人颁证。11对新人庄严神圣地宣誓，并高声诵读新二十四孝，在二十四孝展板上签上他们的名字，表达他们对父母的绵绵孝道。

敬贤扬正气、学贤知荣辱、齐贤树新风，“贤人颁证”正是通过结婚颁证的形式，温馨引导广大步入神圣婚姻殿堂的新人，自觉将“敬奉贤人，见贤思齐”转化为年轻一代奉贤市民的道德追求和道德实践，积极传承好家训、培育好家风、弘扬贤文化、共筑幸福梦。

榜样的力量是无穷的，贤人贤事能让新人在感受结婚颁证，幸福步入婚姻殿堂时学有榜样、赶有目标。“贤人颁证”就注意在各行各业发现“贤”者故事，挖掘“身边贤者”纳入贤人库，贤人可以是各级领导、各行各业的劳模、三八红旗手、科技精英、学术带头人、优秀志愿者，也可以是有着非凡故事的“平民百姓”，旨在聚集贤者志气去教育、去影响、去带动步入婚姻殿堂的新人树立高尚的婚姻观、人生观。

如今，“贤人颁证”已成为奉贤区民政局结婚登记的服务品牌，是民政局致力于打造“贤文化”的民政婚姻文化的成果，从婚姻登记这个窗口让“敬奉贤人，见贤思齐”的民风更深入人心，传播滨海贤人正能量，为爱见证，为爱引航。