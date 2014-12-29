轨交13、16号线新站开通 市民提前乘车为上班"踩点"

图片说明:16号线龙阳路站迎来首批乘客。蒋迪雯摄

东方网12月29日消息：昨天上午，轨道交通13、16号线新开通的长寿路、武宁路、隆德路站和龙阳路、华夏中路站开始投入运行。

新站开通前，16号线的终点站为罗山路站，仅能与11号线换乘。龙阳路站、华夏中路站开通后，16号线能在龙阳路站与2号线、7号线以及磁悬浮线换乘，给沿线居民带来了非常大的便利。由于昨天是周日，还有不少市民提前乘车，为今天上班“踩点”。地铁运营方表示，除了日常通勤客流外，由于沿途经过野生动物园、滴水湖等景点，16号线还承担着输送周末出游客流的重任。与2号线、7号线连通后，导入的客流将显著增加。预计在即将来临的元旦小长假，16号线将遇到客流高峰。

13号线长寿路、武宁路和隆德路站也在昨天首次投入运行。从终点站金运路站坐到长寿路站不到半小时，且能在隆德路站和长寿路站分别换乘11号线和7号线，换乘距离也相当近。这大大方便了嘉定、普陀等地的市民前往市中心。地铁运营方预计，13号线开通后，遇工作日，沿线可换乘的2号线、7号线、10号线、11号线等将更为拥挤，请乘客作好准备。