轨交17号线串起淀山湖畔5颗"珍珠" 助力新城发展

图片说明：17号线路线图

图片说明：漕盈路站效果图

东方网12月29日消息：青浦，历史文化悠久。6000年前已有先民居住，“崧泽文化”、“马家浜文化”佐证着先民在这块土地上劳动生息繁衍，创造了灿烂的古代文化。

青浦，地理位置独特。东与虹桥综合交通枢纽毗邻，西与江浙两省相接，地处长三角经济圈的中心地带。地形东西两翼宽阔，中心区域狭长，形如展翅飞翔的蝴蝶。

如今，古老而富有活力的青浦正迎来新的历史发展机遇——一座新城正在淀山湖畔迅速崛起，轨交17号线将串起位于其中的5座轨交车站。每座车站带动一片区域，犹如淀山湖畔的5颗"珍珠"，助力新城发展。青浦也将在新城的崛起中如蝴蝶般翩翩起舞。

轨交谋划促进新城崛起

目前，青浦区已全面启动“一城两翼”建设。其中的“一城”，指的就是位于青浦区中心区域的淀山湖新城。它是“十二五”期间上海城市建设中心向郊区转移，加速重点推进的新城之一。淀山湖新城已与嘉定新城和南桥新城一起被确定为上海郊区新一轮重点发展的三个新城。

依据相关总体规划方案，淀山湖新城规划总面积为119平方公里，人口规模达数十万人。新城东邻大虹桥交通枢纽，西接沪上最大天然湖泊淀山湖，重点突出“产城一体、水城融合”理念。

“产城一体”强调居住与产业互为推动，提供人们居住和生活的便利。“水城融合”则凸现淀山湖等湖泊的资源禀赋和湖滨特色，充分发挥水资源的优势，打造江南绿色水都，让居住生活在这里的人们更能享受到宜居休闲的自然环境。

无论是居住和生活，还是工作或休闲，交通的便利性都成为重要的影响因素。作为现代社会的标志之一，快速、便捷、大运量、绿色环保的轨道交通无疑成为提供交通便利的首选。

根据上海市的规划，“十二五”期间申城将建设一条通向青浦区的地铁——轨交17号线。17号线东起虹桥火车站站，西至东方绿舟站，全长35.3公里，沿线共设13座车站：虹桥火车站站、中国博览会北站、蟠龙路站、徐盈路站、徐泾北城站、嘉松中路站、赵巷站、汇金路站、青浦站、漕盈路站、淀山湖大道站、朱家角站和东方绿舟站。

在淀山湖新城区域内，就有汇金路站、青浦站、漕盈路站、淀山湖大道站和朱家角站5个站点之多。轨交17号线无疑将激活淀山湖新城承接东侧大虹桥区域的辐射、打通整合西翼湖滨资源的潜能，扮演着“四两拨千斤”的重要角色。

无怪乎青浦居民亲切称轨交17号线为交通“生命线”。这条横贯青浦“一城两翼”的交通大动脉，将构筑串连起青浦新“经济走廊”，为加快淀山湖新城开发注入新动力。

站点开发助推新城“奔跑”

近日，由上海城建路桥集团承建的轨交17号线部分标段工程正式开建。这标志着作为上海“十二五”期间规划建设的重要轨交线路——轨交17号线正式开工建设。

其实，早在轨交开工之前，淀山湖新城建设的主要推进方——上海淀山湖新城发展有限公司就“未雨绸缪”，在聘请著名咨询机构研究的基础上，根据新城狭长的城市形态特征，对新城内的5个站点关联区域进行了差异化的功能定位研究论证。

目前，5个站点开发定位都已明确：汇金路站打造一个“文化、生态、国际”化的，集购物、餐饮、休闲娱乐、商务于一体的区域性城市综合体；青浦站以商务、休闲和生活互相联结，拟构筑新城“产城一体”的典范，打造外环线外第一个“城市R–BD”；漕盈路站以生态居住、综合交通枢纽为主（含青浦公交总站），辅以商办及基础性生活配套，打造现代化生活、工作、娱乐、购物一体的生态乐活城；淀山湖大道站打造成为青浦新的城市副中心，开发绿色生态的生活空间、滨水休闲的娱乐空间、江南水乡的居住空间；朱家角站拟致力于打造服务中小民营高科技成长型企业的平台，以优势产业实现产业集群。

5个站点各具特色，犹如5颗璀璨的“珍珠”镶嵌在轨交17号线上，耀眼夺目。

根据各自定位，5个站点关联土地的招商出让工作，也在有条不紊中顺利推进。从今年年初至今，已有3个站点的4幅地块挂牌成交。

汇金路站是淀山湖新城最东边的轨交站点，毗邻大型居住社区，是新城东部交通枢纽。该站上盖项目由宝龙集团于今年1月竞得。该项目地块东至崧泉路，南至沈家桥界泾港，西至汇金路，北至秀源路。项目规划建筑面积约24.3万平方米。

作为青浦首个地铁上盖广场，目前定名为青浦宝龙城市广场的汇金路站地铁上盖综合体，规划有购物中心、开放式主题商业街、办公等产品。宝龙上海商业地产更侧重做社区型综合体，即业态以超市、电影院、休闲、饮食为主，规模相对适中，以日常用品为主，以服务社区为主。青浦宝龙城市广场将以地铁上盖的优势，填补区域一站式商业空白，极大提升整体区域的商业氛围。

青浦宝龙城市广场预计年底开工。不久，一个包括两栋办公楼、一左一右恰似青浦中心区城市门户的地标性建筑将出现在汇金路站，通过下沉式广场、公交枢纽、公共交通与步行之间的无缝连接，以及多样化的商业娱乐休闲场所，青浦又将出现一个新的人气聚集地带。

而在青浦城区西侧的漕盈路站上盖项目，则于今年2月28日由上海吉富绅集团竞得，将打造青浦首个现代化交通枢纽生态示范区。通过地上公共交通与地下轨道交通的结合，辅以生态居住及商业办公功能，展示生态居住功能与商办配套为一体的产城融合区。

据吉富绅集团副总江勇介绍，该项目共有4个地块组成，其中2个地块将用于8万平方米的住宅开发，另2块将用于5万平方米的商业和办公开发需求，以及1万平方米新建的公共交通枢纽。

吉富绅希望通过差异化定位，围绕“精致”主题，打造社区型商业。在这里，轨交站点在满足市民快速出行需求的同时，充分发挥综合交通枢纽的特点，让市民更好地享受“零换乘”带来的便捷。而上盖的建筑物同时兼具办公、商业和住宅等功能，让人无论是工作、生活还是购物，都体会到不一样的便利。

今年初，由吉富绅集团投资的富绅商业中心在青浦新城CBD核心建成，包括家乐福超市等100多家商家入驻，成为青浦城区的一个商业新亮点。富绅商业中心的成功，也在传递一个信息，其投资开发的漕盈路站上盖商住办漕盈路站综合体，将会取长补短更上一层楼。

据悉，漕盈路站整个项目将于2017年下半年建成，与轨交17号线同步投入运营。上半年的轨交站点关联地开发如火如荼，下半年的推进则同样精彩。

今年9月10日，国内知名地产企业大连万达以8.84亿元的总价，摘得淀山湖大道站南侧15-02、16-02地块，土地出让面积8.89万平方米。该地块是万达集团在上海拟建的第七个项目。不同于以往6座上海的万达广场，该地块计划建设万达集团新一代核心产品——万达茂，这是万达定义的商业地产4.0模式。据透露，青浦万达茂是继南宁之后的第二个万达茂项目，也是万达集团首次在一线城市打造全新的大型室内文化、旅游、商业综合体，拟建室内儿童乐园、电影科技乐园等国际领先的旅游文化体验设施，将与朱家角、淀山湖形成“东西旅游轴线”，彻底解决天气对“城郊休闲旅游”的影响。同时，降低了零售比例的商业广场，在注入新的文化内涵后，将于周边及轨交17号线沿线的其他商业设施形成错位，避免了同质化竞争。

青浦万达茂是万达倾力打造的世界文化旅游新品牌，将进一步完善淀山湖新城功能、提升产业能级，进一步巩固及发展青浦“淀山湖新城综合旅游区”的战略布局，提升青浦区在长三角休闲旅游的新格局。据万达相关负责人透露，青浦万达茂将于2017年6月开业。

同样于今年9月成交的还有淀山湖大道站北侧地块，上海赛欧建筑装饰有限公司竞得地块，项目规划以水文化为核心，以流动的水为主题，打造青浦西片区24万平方米（不含地下）集高端商业、购物和居住的组团。

而“蓄势待发”的轨交17号线青浦站上盖综合体项目则是淀山湖新城5个轨交站点中最为重要的地标性站点。运用“水色青浦，因水成景”的理念，计划打造崧泽文化新地标、创造上海之源新中心、营造水城栈桥新生活、传承江南邻里空间特色，构筑滨水文化商业聚落，青浦站概念性方案独具特色。

战略新兴产业、创意文化产业、现代服务产业，特别是以金融为代表的现代服务业，则是青浦站上盖项目的重点引进产业。目前多家国内外一线地产开发商均对青浦站项目表示出强烈意向。

同样，在淀山湖新城最西边的17号线朱家角站，未来将以高新技术产业、总部经济、文化创意产业和高端生产性服务业为主导，主打升级版的中国硅谷。

地产企业点赞新城未来

是什么原因，让知名地产企业竞相到青浦淀山湖新城来寻求发展机会呢？

良好的基础设施、优美的生态环境、巨大的商业潜力，是各家开发商的共同看法。而轨交17号线的规划和开建，更是增强了地产企业对于淀山湖新城美好未来的认同。

自2011年起，宝龙地产陆续摘得上海八宗优质地块，这些项目基本上都是地铁上盖或者邻近地铁的项目。对于17号线贯穿淀山湖新城，宝龙地产更是看好轨交带来的多重商业效应。

宝龙地产总裁许华芳先生认为，宏观上，由于上海市区土地资源越来越稀缺，交通越来越拥挤，再发展商业，城市就会更拥堵，所以上海“十二五”新城规划，就明确提出上海城市建设的重心将向郊区转移，打造特色新城和卫星城镇。

因此，宝龙在上海拿地时主要选取在郊区、卫星镇去拿地。通过“外环外地铁上盖物业、服务15~25万人口的社区综合体”，来促进当地区域的发展。而宝龙在轨交17号线汇金路站的上盖项目，正是基于这个理念进行开发的。因为青浦作为上海西部门户，是本市“十二五”期间重点建设的郊区新城之一，拥有良好的生态环境和可持续发展的潜力，特别是轨交的引入，这些都将是未来淀山湖新城发展的优势。

扎根青浦12年之久的上海吉富绅集团同样对淀山湖新城引入轨交17号线深有感触。集团副总江勇表示，目前青浦区域人口约有120万人，新城5个站点关联商业设施的开发，足以消化青浦本地的客流。通过轨道交通将东部上海市区和西部来自江浙邻近地区的大量人流引入，将是关键性的布局，这将充分激活沿线商业的巨大活力。

他认为，淀山湖新城的商业设施开发在关注物质消费的同时，更要关注精神文化消费的提升，通过良好的主题设置和鲜明的特色体现出的唯一性，带来持续的“回头客”，提升新城的品味和吸引力。

同时，淀山湖新城还可通过对支柱产业的不断投入，商业与住宅用地供应的匹配联动，吸引和留住大批产业人群，聚集起更加旺盛的人流。而这些人流的便捷流动，归根到底要靠交通，特别是轨道交通的发展。因此，17号线的开建和早日通车将对新城的产城一体、能级提升具有强大的推动作用。

无独有偶，万达地产的相关负责人对于轨交17号线能够打通淀山湖新城的对外交通，吸引上海市区和江浙邻近区域人流同样充满期待。他表示，松江新城自从轨交9号线通车以来，每天增加的商业客流数以万计，位于其中的松江万达也获益颇多。凭借紧临青浦老城区的优势，再加上不断加强的基础设施建设，尤其是17号线三年后的开通运营，淀山湖新城一定会迎来更加快速的发展，万达也将与新城共创美好的明天。

今日的淀山湖新城已在上海西部崭露头角、初露峥嵘。“产城一体、水城融合”的理念正在新城的发展中得到实践。具有“水乡文化”和“历史文化”内涵的现代化城市定位，进一步提升了新城功能。

作为上海的西大门，淀山湖新城不仅是承接虹桥枢纽辐射发展轴的重要一环，更是长三角一体化的桥头堡。轨交17号线的建设，正是把这一环和桥头堡两端更加紧密地串联在了一起，为新城明日的崛起增加了重要的砝码。

假以时日，一座更江南、更国际、更生态的文化创意绿城——淀山湖新城将精彩地呈现在世人的眼前。