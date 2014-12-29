基层干部谈"一号课题":现在要一门心思给老百姓打工

专题：上海市委一号课题

东方网12月29日消息：“举措对胃口，听了很过瘾”。这个冬日暖阳下的双休日，许多基层干部仍沉浸在“一号课题”成果的兴奋之中。“基层干部前行的天空更亮了、道路更宽阔了、成长的环境也更适宜了。”昨天，一名轮到值班的街镇干部还特意跑到街面上转了一圈。“明年在文件指导下开展工作，定能有一番新面貌。”

上周末，本市召开“创新社会治理、加强基层建设”电视电话会议，市领导对市委一号课题形成的“1+6”文件要点和相关政策措施作了说明。许多人通过现场听会或收看视频直播，反响强烈。

精神振奋之余，许多基层干部也表示，社会治理的新局面不是文件写出来的，不是口号喊出来，需要大家齐心协力、脚踏实地创出新绩。在落实创新举措上，有了更多支撑的基层干部更是义不容辞。

转职能，要有心底里的认同

随着经济社会的发展，原有工作重心、原来的职能，今时今日变成了需要放弃的一项工作。从取消招商引资到加强管理和服务，就是适应当下、立足长远的一项举措。许多基层干部有此共识。

嘉定区委书记马春雷说，加强基层治理，关键在于让“看得见的矛盾问题管得了，碰得见的百姓群众服务得好”。这就要定好职能、配好资源，要把涉及城市日常运行的各类执法、服务、队伍资源沉到街镇、村居，才能推动提升街镇建设。

明确街道明年取消招商引资，“没有例外”。让许多街道负责人都松了口气。以前招商引资，街道里要花很多精力。“一年里1/3时间花在这上面，还有考核、有指标，指挥棒在那里嘛，只能跟着走。”一名街道干部坦言，明确大家都“拼服务”、“拼环境”，“这样反倒好，一门心思都给老百姓打工。”

“转变职能，基层干部需要打心底里的认同。”五里桥街道党工委书记徐静说，真正实现资源下沉，权力下放，街道、党工委的职能、定位得到进一步完善，基层就能更好地致力于公共服务，把落脚点放在回应群众诉求上。

此前，一些街镇工作人员担心街道招商引资取消后，工作更重而待遇可能降低。会上明确了“明年各区县要建立街道财力保障新机制，停止招商后，街道所需工作经费，区政府要足额保障”，给大家吃了“定心丸”。

一些原来担负招商引资功能的街道镇也在主动适应转型。张江镇党委书记沈健表示，作为全市创新社会治理、加强基层建设的改革试点单位，张江镇将探索取消和弱化招商引资、经济发展的职能，下一步重点要做实社会管理，做强社区服务，做好民生实事。

强基层，让人干劲十足

街镇干部被赋权后，今后在网格化管理中，派单调度、协调指挥更有“底气”了。

“我们以前碰到的情况是，涉及一个部门的事好办，涉及多个部门的问题，就难解决。”斜土街道副主任黄根选说，这次“一号课题”新举措给了街镇在城市综合管理中的协调指挥权、考核评价监督权等，解决矛盾纠纷的流程就逐渐顺畅了。

奉贤区南桥镇正阳第一社区居委会书记王英听到“优化大居治理”的举措，十分欣慰地说，今后开展工作终于不用再“剃头挑子一头热”了：“以前事情千头万绪，工作压力很大，‘责任无限、资源有限’,是对我们的真实写照。今后，更多资源将落到基层，各方面协调配合更顺畅，我们为群众提供的服务和管理也将更精准有效。”

“理顺机制体制之后，就能让基层干部多做好事、少做‘坏人’了。”平凉街道隆仁居委书记陈莉萍说，各个部门单位职责清楚、分工明确，社区就有空间做自我管理、自我服务的内容，更好地建设大家共同生活的家园。

在居民区层面，不少“小巷总理”更是欢欣鼓舞。闵行区古美街道平南三居委主任、“80后”专业社工陈晟说，出台社工薪酬和编制保障制度、职业序列制度，让人对这份工作前景有了信心。“当听到保障居委会经费、居委会成员可兼任业委会成员、更多资源将会倾向于基层，我对于今后社区工作有了更大期许，我们可以做得更多、更好。”

还有一名居民区党支部书记说，听到“书记连续两任，可以享受事业编制，人退编留，退休聘用同工同酬”等许多关于基层干部待遇的内容，“让大家觉得工作有盼头，更有干劲了。”

闸北区临汾路街道闻喜路555弄居民区党总支书记金涛说，这次通过制度创新提升了基层岗位的核心竞争力，改变了基层岗位关注度冷热不均甚至无人问津的状况，让基层岗位也能吸引有能力的年轻人。

重落实，加大创新力度

街镇职能转到管理和服务后，具体如何操作？社区共治如何发挥党建的引领作用？基层人才队伍建设怎么细化方案，许多人从此次“一号课题”电视电话会议敏锐地嗅到了改革创新的方向，并表示要吃透精神，重在贯彻落实。

社区是公民生活的一定空间和社会生活共同体。这次“社区”与街道行政层级“脱钩”，让不少研究基层社区的专家，感到这是认识上的一大进步。实践表明，社区可以根据实际情况在街道、居民区或者两者的中介层面加以建设培育，不需要简单与行政层级对应。这一认识的深化，以及社区（街道）党工委更名为街道党工委，新建社区党委的举措，为社区共治提供了党建引领和支撑。

闸北区委书记翁祖亮说，将于近期的区委全会上深入研究闸北贯彻落实的思路举措，紧扣市委“1+6”文件精神，围绕街镇职能转变，成立专项工作小组，细化具体实施方案。结合闸北实际加大创新力度，重点构建和完善“3310”社会治理体系，即搭建区域化党建、网格化联动、社会化共治等“三个平台”，推进班长工程、基石工程、向心工程等“十大工程”，提升基层能力。

加强党的领导，发挥党建在社区治理中的引领作用，也为不少基层党组织负责人所关注。居民区书记们说，市委进一步要求基层党组织加强党建引领，牢牢用一根总线串联起居民区的“四驾马车”，凝聚社区各方力量，创新社区自治、统筹社区共治，在大势之下学会借力、发力，团结更多的社会力量参与到社区建设中。

社会治理的法治化建设也为不少基层干部津津乐道。奉贤区金汇镇乐善村主任富永强说，“法治化”的社会治理在村务管理、村级制度建设等方面非常必要，尤其是基层民主建设。“村里的事，应该让村民自己说了算。我们探索成立村民议事会，让村民从‘旁观者’变为村务管理决策的‘参与者’，让村民切实当家做主。”

“将牢牢把握‘社会治理核心是人、重心在城乡社区、关键是体制创新’的要求，抓好贯彻落实。”市民政局领导表示，将抓好分类指导、相关政策衔接等工作。比如，将社区工作者队伍建设与明年居村委会换届选举工作结合起来考虑，将社区工作者职业体系与原有工作待遇衔接起来实施；理清居村协助行政事务清单和印章使用范围清单，全面建立电子台账，建立事务下沉居村把关机制，切实减轻基层负担。