新式海派戏下月开演 阿达阿庆:滑稽戏不是阿姨妈妈专利

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东方网12月29日消息：“滑稽戏从来就不是阿姨妈妈的专属品。”近日，海派笑星、国家一级演员毛猛达和陈国庆这对老搭档钻研出一种新型的滑稽戏演出模式，并希望以此召唤更多的年轻人走进滑稽戏剧场，“试验品”就是明年1月11日在艺海剧院由两人领衔的“新式海派戏”《滑稽一家门》。

滑稽戏也可以很年轻

一直以来，滑稽戏总是以一种较为“程式化”的面貌出现在观众面前。虽然也有不少内容与时俱进，但段子相对来说总是不够年轻化，也因此被奉为“上海阿姨妈妈们的专属品”，离年轻人越来越远。有鉴于此，毛猛达和陈国庆这对上海观众耳熟能详的老搭档，希望能推出一些让年轻人感兴趣的滑稽戏。“要让年轻人知道，其实滑稽戏不是阿姨妈妈的专利，滑稽戏也是可以很年轻的。”毛猛达说。

说起制作这台“新式海派戏”《滑稽一家门》的初衷，陈国庆说两人特地做了一次“民意调查”：“很多年轻人其实对滑稽戏很感兴趣，只是被段子的题材、内容局限住了，觉得滑稽戏说来说去就是那么几件事。很多传统戏曲都遇到过这样的时代瓶颈，京剧、昆曲、越剧、相声都遇到过，但通过改变、创新，在不变的传统中继续求新求变。现在很多传统戏曲都拥有一大票年轻粉丝，我相信滑稽戏也可以做到。”

滑稽戏阵地应该在舞台

不少观众对滑稽戏的观演模式尚停留在“电视上看看”的阶段，加上近年来毛猛达和陈国庆也惭愧地表示“确实在电视上让大家见多了，从而忽略了滑稽戏和其他传统戏曲一样，真正的阵地应该在舞台”。所以，这次制作《滑稽一家门》，毛陈二人也是准备好了磨枪上阵，并且将带领自己的一众年轻弟子登台。“首先在年龄上就要占优势，”毛猛达幽默地表示，同时不忘自嘲一把，“虽然很对不起，我和阿庆拉高了整个团队的平均年龄。”

一场演出要做到老少皆宜很难，毕竟众口难调，但毛陈搭档还是坚持二者之间一定有共通的“和谐地带”，因此他们这次反向年轻的徒弟们取经，力求在题材内容上贴近年轻人的生活和思想，可谓挖空心思删选段子。

不过，对作品要求高的同时，《滑稽一家门》的演出对票价的要求确实往低里走：“电视上的滑稽戏是免费看看的，一走进剧场就高票价，这个观众受不了的。”毛猛达随口就开始运用年轻人的网络用语，“给年轻观众一点信心，也给我们自己一点信心，票价从低，大家开心，你要问我为什么，就是‘有钱任性’！”

通过“试水”了解市场

此番《滑稽一家门》只在艺海剧院演出1场，毛猛达表示“只是一次试水”，并希望通过这次试水充分了解市场，而“常驻演出”才是他们的终极目标。

陈国庆告诉记者：“‘滑稽一家门’听上去貌似是一个十分大众的名字，其实，是希望这五个字能成为滑稽戏演出的一个品牌。滑稽戏是要传承下去的，传承的生力军还是年轻人，年轻的演员，年轻的观众，希望将来‘滑稽一家门’能有越来越多的年轻人加入，成为上海的演出品牌。”

对此，毛猛达也表示：“如果可以做到常驻演出，那么对内容的要求也会越来越高，要不停地推陈出新，乃至成为这座城市面向全国、国际的一个窗口，让滑稽戏走得更好、更远。”