"地铁音乐角"迎第200场演出 开演两年千位艺术家登台献艺

图片说明:精彩演出吸引了大量乘客围观。记者 钟晖

东方网12月29日消息：“一家人闻边报雄心振奋……”昨天下午，上海轨交1号线换乘大厅响起京剧名家夏慧华的《穆桂英挂帅》，引来围观乘客的一片叫好声。昨天下午2点，人民广场站“上海地铁音乐角”迎来第200场公益演出，不仅有夏慧华等名家演出，还有上海东方明珠残疾人艺术团送出唯美震撼的《生命蝶》。

昨天下午，在地铁人民广场站“上海地铁音乐角”第200场公益演出现场，未能莅临现场的尚长荣所写的“大艺无形，大美在心”向公众展示，尚长荣还通过视频“祝愿上海地铁给市民带来更多美的享受”。贺友直在现场将一幅5米多长、以明年抗日战争胜利70周年为主题的《前事莫忘》画卷赠予上海地铁。尚长荣、贺友直还受聘为上海地铁“文化顾问”，将为明年音乐角演出保质保量出谋划策。

地铁人民广场站的“上海地铁音乐角”自2013年元旦首演以来，逾1000余位中外艺术家与文艺爱好者参与演出。上海地铁昨天表示，伴随地铁音乐角每个双休日的固定演出，地铁“文化列车”在今年也已成为移动文化线，各类典雅文化题材在35列文化列车上出现。4号线“文化环”也已有11座车站对外展示，占4号线26座车站的40%。