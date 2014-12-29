陕西北路288大楼"怪事"不断:回家需出示房产证"验明正身"

图片说明:大楼内多处消防通道隐患重重，有的被空调外机霸占。记者 肖允

东方网12月29日消息：日前，陕西北路288号铂睿全套房酒店式公寓（以下简称“288大楼”）的电话、网络、空调系统一夜间全部被人为切断，严重影响楼内608户居民的日常生活。事件经新闻晨报报道后，政府相关部门立刻出面协调，一周后，电话、网络及空调系统虽然被临时接通，但疑问仍然存在：线是谁切断的？为何会被切断？

近日，记者对“288大楼”进行了深入走访，不仅没有得到想要的答案，还意外发现了这幢公寓里的一些“怪事”：居民回家需要带着房产证证明身份；家中的门锁会无端被人堵住；业主委员会有主任、副主任在位，却额外设了个“高级顾问”主持全局；2005年至今，大楼报警总数在900次以上，最近3个多月更是达到了井喷。

四大怪象

业主出门要随身携带房产证

近日，记者来到“288大楼”。进入大堂，向电梯走去时，迎面就被两名身穿保安制服的工作人员拦住。“住店的？”“不是，来找个朋友。”“你不能上去，你可以打电话叫你的朋友下来。”

当记者打电话将朋友王小姐叫下楼后，没想到王小姐的业主身份遭到了保安质疑，并要求王小姐出示房产证。还好王小姐有所准备，随即将房产证交给保安检查。当记者以为如此可以顺利上楼后，没想到还是被拦下了。保安表示，访客不能随意进入，要出示身份证并登记住所、电话等信息。王小姐尝试跟保安解释，但对方就是不肯放行。记者问保安为何连业主也需查证，连访客都不能上楼？保安仅回答“为了安全，这是规定”。当记者问起是什么部门的规定时，对方拒绝回答。

王小姐说：“‘查证风波’是最近几个月开始出现的，不仅业主难回家，保安更是直接拒绝中介、外卖、快递、清洁等四类人群上楼，甚至出现过保安发现个别中介人员通过货梯上楼后，立刻在大楼内实施‘围捕’的场景，这种做法简直让人无法接受。”

记者采访了8名业主，其中有6人表示回家时经常被要求出示房产证，有业主干脆随身带着房产证出入。业主表示，这些保安都是物业方安排的。

业主称遭威胁，报警“井喷”

居住在14楼的业主余女士表示，最近几个月里，经常被吓到：大门锁眼被人堵过，车子轮胎被扎过，更是多次被人敲门恐吓，已先后报警8次。

余女士出示的接警回执单显示：9月6日晚6点半左右，两名男子敲门并出言威胁；9月12日晚6时许，余女士接到恐吓电话，问其儿子是否在部队，威胁其要小心儿子前途；9月14日及24日，中午12时许，余女士在屋内休息，突然听到有人用力敲门，通过猫眼往外看，屋外站着七八个陌生男子；10月14日下午4时许，余女士在11楼的电梯内，遇到一名陌生黑衣男子，遭言语威吓；11月6日，余女士停在车库的私家车两个轮胎被人扎破。

虽然目前没有一件报警得到结案，但余女士认为，这些事跟大楼的物业公司脱不了干系。

业主李小姐最近也接连报警3次，其中两次是因为房子被保安突然闯入及被陌生人敲门威胁，第三次是因在大堂内与保安发生肢体冲突。

在走访过程中，记者先后接触了不下30余名业主，其中超过半数业主表示，曾因或与物业及酒店方发生纠纷冲突，或被无名人士威胁而报过警。

据警方数据显示，2005年至今，“288大楼”报警数竟超过900次，最近3个多月则高达近200次，甚至有段时间警方直接派驻数名警员在大楼前“当班”。值得注意的是，报案缘由绝大多数是业主声称遭到威胁。

对此，很多业主表示，对方是不想让他们住得安宁，想要他们将房子交由酒店去管理。

业委会由“高级顾问”主持全局

“288大楼”业委会成立已近4年，设有主任及副主任。

业主李先生介绍，楼内业主大部分不是上海人，所以在购房时，签订了一份授权书，将房子交给一家酒店投资公司管理。2010年，该酒店投资公司拿着超过400户业主的授权书，牵头组建了业委会。另一业主张女士直言：“业委会本来应该是为业主服务的，但每次遇到事情，业委会出面处理的却是一名并非业委会成员的陈某。业委会的事全是他说了算。”

在记者采访业委会成员过程中，陈某也到场了，而且当记者询问相关事情时，均由陈某出面回答。为了证明身份，陈某还向记者出示了一份“聘书”，内容显示：聘请陈某为大楼业委会的高级顾问，落款处盖有业委会公章及各成员签名。

业委会主任汪先生表示，业委会是在政府相关部门的主持及监管下成立的，所有程序齐全。至于为何要聘个高级顾问来处理事情，汪先生说：“主要是楼内事情多，方方面面的关系太复杂，陈先生有能力，方便业委会与各方面进行交涉和管理。”

但陈某的“能力”却没有得到其他业主的认可。部分业主表示，让一个外人来主持业委会，如何让人信服其能代表广大业主的利益与心声。

“工作组”驻扎7年难解烦心事

据公开资料显示，几度易名的陕西北路288号铂睿全套房酒店式公寓始建于1994年，当初是作为商业用房立项，而在1997年结构封顶时，一度变成“烂尾楼”。上海富得世纪投资有限公司（以下简称富得世纪）后来购买了此楼，将办公楼框架结构的“288大楼”改成了608套住宅房，并取得商品房预售许可证。

2003年4月起，富得世纪以酒店式公寓的方式对外出售，“烂尾楼”变成了住宅楼。富得世纪以股权转让的形式将大楼除住宅房外的其它产业转让给了金鹰天地实业有限公司。

2004年起，大楼以住宅楼性质进行出售后，楼内就开始陆续有酒店方从各业主手中收购房源，然后进行酒店式经营。先后有“澳园酒店”、“澳怡华酒店”、“丽东骏豪酒店”、“美丽园大酒店”、“澳园煦荫酒店”、“铂铼特酒店”等多家酒店进驻并经营。让人意外的是，这些进驻过的酒店多是“无证”经营。酒店经营必须持有“消防安全合格鉴定书”、“特种行业许可证”、“营业执照”等证件方能开办。但记者先后从公安、消防、工商等部门了解到，在“288大楼”内经营过的酒店，绝大多数都没得到过相关审批。一名不愿意透露姓名的职能部门人士介绍，因为该楼已是住宅性质，所以想要办理酒店经营，手续很难办齐。

在走访过程中，记者意外获悉，该大楼内有着政府部门派驻的常驻“工作小组”，其目的是帮助处理矛盾，解决问题。据业主李先生介绍，联合工作组是2007年9月成立的，当时包括有房管、劳动、街道、信访、工商、税务、公安等成员，并在“288大楼”10楼设立常驻办公室。工作组直至今天依然存在，但大楼内“烦心事”却越来越多，业主的安全感越来越低。

进展

业主能正常出入与保安冲突减少

12月25日，记者来到陕西北路288号。大堂内并没有看到酒店的正式名称挂牌，但前台有多名服务员及值班经理。当记者表明身份询问酒店的经营是否有相关执照时，值班经理拒绝回答。对于大楼内酒店是否执证经营的情况，物业公司也拒绝回答。

“288大楼”为何如此混乱？业主的意见为何如此大？带着疑问，记者来到工作组在10楼的办公室，门敲了很久也无人应答。随后，记者电话联系到一名监管“288大楼”事务的工作人员，但对方仅仅表示：“相关事情正在积极处理解决，不便接受采访”。

大楼每个楼层有两个安全消防逃生通道，在10楼走访时，记者注意到，其中一个安全通道堆满杂物，根本无法通行，而在另一个安全通道，楼梯边上竟然安装了3台空调挂机，所留下的走道空间不足60厘米。

25日下午2点半，由安监部门牵头，包括质监、公安、消防、卫生等部门对“288大楼”进行了联合检查。其中，楼内的火灾报警控制系统存在故障，消防安全逃生通道也存隐患，消防部门当场开出了整改通知书，并表示已立案查处。

而自从晨报曝光“288大楼”问题后，在政府相关部门推动下，楼内也发生了一些可喜的变化。大堂内保安已经不再阻拦业主和访客的正常出入，而且，中介、外卖、快递人员表明身份后也能进入大楼。多名业主表示，近期业主与保安间的冲突已不多见。