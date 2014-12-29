上海国家会展中心将全面竣工 "四叶草"即将绽开

图片说明:国家会展中心南广场入口处立柱上的“四叶草”装饰已安装完毕。记者 杨眉

图片说明：工人正在国家会展中心中央广场铺设地砖。记者 杨眉

东方网12月29日消息：昨日，国家会展中心（上海）主入口正在作最后冲刺，24片由钢结构、玻璃铝板制成的超大雨篷，形似“四叶草”，即将熠熠生辉。施工方中建安装工程有限公司将在明天完成全部施工任务，这也意味着国家会展中心（上海）全面竣工。

国家会展中心（上海）由商务部和上海市政府联合共建，总建筑面积147万平方米，拥有40万平方米的室内展厅和10万平方米的室外展场，配套15万平方米商业中心、18万平方米办公设施和7万平方米五星级酒店，是目前世界上面积最大的建筑单体和会展综合体。其位于虹桥商务区核心区西部，与虹桥交通枢纽的直线距离仅1.5 公里，通过地铁与虹桥高铁站、虹桥机场紧密相连。周边高速公路网络四通八达，2小时内可到达长三角各重要城市，交通十分便利。

今年6月30日，国家会展中心（上海）的两片“叶子”（A、B 馆）交付，并分别于10月和11月举办了车展和时尚展。

工程师揭秘“四叶草”展馆细节

昨日，记者头戴安全帽，在中建安装工程有限公司工程师带领下，探营四叶草即将完工的最后一片叶子-C馆，展馆内超长、超宽、超高，现场施工人员还在进行最后调试。随行工程师向记者介绍了项目新技术应用。

关键词：飞船

“飞船”是升降式高空作业平台的应用俗称，由钢平台系统、升降系统、移动系统组成，满足主风管对接和支管安装的要求。通俗来说，有了“飞船”后，可以在 地面完成安装作业，再升上高空安装。“飞船”改变了传统工地遍布脚手架的现象，还大大节省了项目技术措施费及施工工期。

关键词：送风

用物理学解释，冷空气往下走，热空气往上走。夏季送冷风容易，冬季送热风就没那么容易了。如果冬季空调系统力道不大，地面的人还是感觉寒冷，吹不到空 调。现有大空间建筑室内气流组织的研究主要集中于夏季，对冬季送风研究较少。像C1展厅层高约27米，难度就更大了。此次通过使用Fluent流体力学软 件，模拟冬季国展项目球形喷口，人员活动区域的温度场和速度场分布，并对气流组织进行评估，最终采用分段分层空调系统。

关键词：消防

C1展厅的面积为28800平方米，由于常规采用的挡烟垂臂难以满足会展建筑开阔的要求。所以此次选择了来自德国的新型挡烟风机——脉冲风机，这是国内 首次使用，已得到消防主管部门确认。展厅被划分为8000平方米左右的三个分区，当一个分区发生火灾时，热的烟气往上走，被防火隔离带阻隔在该分区内，而 在地面的人还能朝其他分区逃生。

C1展厅为双层展厅，脉冲风机安装在上层展厅宽度为12米的防火隔离带两侧，每条轴线设置5台脉冲风机，间距为16米，单个展厅共设置20台脉冲风机。